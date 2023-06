Storie di gente comune, al Festival STORIÆ Sotìro di Nicola Pascale

Il Festival STORIÆ ha ospitato un interessante incontro dedicato agli uomini e le donne dell’Isola nella Seconda Guerra Mondiale, con Sotiro di Nicola Pascale.

Sotèr è un nome maschile, in greco significa Salvatore. Dalle vicende narrate in un diario scritto subito dopo il rientro dalla prigionia in Germania del padre, Pascale raccoglie storie, racconti e riflessioni tramandati oralmente:

«Mio padre ha visto una tragedia nel campo di concentramento che gli ha fatto toccare con mano l’orrore in cui può cadere un essere umano, l’esperienza della prigionia: entravano in questi “block”, questi casermoni e non potevano lavarsi e li mandavano a lavorare in una fabbrica della Siemens, mangiavano una specie di brodaglia e in qualche modo riuscivano a sostentarsi. Mio padre è stato due anni e mezzo nel campo di concentramento di Berlino e al suo ritorno si appuntava tutti i ricordi della prigionia perché non voleva dimenticare le sofferenze vissute in modo tragico. La sua era anche voglia di raccontarle in modo che non accadano più».

Sono intervenuti anche il professore Nunzio Albanelli che ha parlato delle sue ricerche sull’ affondamento del Santa Lucia, “mi sono interfacciato con altre associazioni dei dispersi in guerra per ottenere con la massima precisione i motivi dell’ affondamento tragico della nave Santa Lucia colpita da navi americane”.

È intervenuto anche l’avvocato Luigi della Monica, presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) “Attilio Messina”:

«Negli ultimi settant’anni abbiamo avuto una memoria corta su queste “storie umane” l’umanità è il principio formatore di ogni uomo, l’umanità distingue chi per ragioni di servizio è dotato di un arma e chi invece abusa di quella posizione per diventare un assassino.

Nella mia professione forense cerco sempre di amare il senso della giustizia»