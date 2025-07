Storico oro iridato per Cerasuolo nei 50 rana

SINGAPORE (ITALPRESS) – Simone Cerasuolo è medaglia d’oro nei 50 rana dei Mondiali di nuoto, in scena a Singapore. Il romagnolo di Fiamme Oro e Imola Nuoto tocca in 26″54 e batte il russo Prigoda di otto centesimi (26″62, argento). Completa il podio il cinese Qin Haiyang (26″67, bronzo). Quarto l’altro russo Kozhakin (26″73), davanti al tedesco Imoudu (26″74). E’ il primo oro per l’Italnuoto in vasca a Singapore ed è il primo oro di sempre per un azzurro in questa gara in competizioni iridate.

“E’ stato veramente emozionante il percorso che mi ha portato qui. Ho una grande passione per questo sport. Sono al settimo cielo e oggi sono stato il più forte. Ho tanti pensieri in testa ma sono contentissimo. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo risultato”, ha detto, ai microfoni di Rai Sport, Cerasuolo.

Nelle altre finali odierne sesto posto per la staffetta azzurra nella 4×100 mista mixed; mentre nei 200 farfalla Alberto Razzetti è sesto e Federico Burdisso si piazza all’ottavo posto.

