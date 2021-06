Storiae, archeologia e narrazioni. Il Contest

Come anticipazione alla terza edizione del Festival Storiæ, archeologia e narrazioni, che si terrà quest’anno dal 29 agosto al 5 settembre 2021 sull’Isola d’Ischia, l’Istituto CEiC promuove un contest di illustrazione che si concluderà con una mostra dei lavori presentati allestita a Ischia in occasione del Festival.

TEMA

Dopo più di un anno di confinamento forzato causato dalla pandemia, abbiamo imparato nuovi gesti, esplorato nuove dimensioni comunicative e ridotto al minimo i nostri contatti con gli altri. Così, ognuno di noi si è trasformato in un’isola. Ma “nessun uomo è un’isola”. Il fattore sociale comunitario è sempre stato alla base della forza del genere umano.

La sfida consiste nel rappresentare il concetto secondo il quale l’uomo non è un’isola attraverso un prodotto di illustrazione che ponga in evidenza la forza e il valore dell’appartenenza a una comunità e a un territorio.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le tavole illustrate digitalmente dovranno essere inviate in formato PNG o JPEG in alta qualità all’indirizzo contest@festivalstoriae.it entro e non oltre le ore 24:00 del 30 luglio 2021. Le opere in formato non digitale vanno invece inviate in originale all’indirizzo:

Istituto CEiC, Via Ulisse 26, 80077 Ischia (Na).

Ogni partecipante potrà presentare una singola tavola di dimensioni massime di 29,7×42 cm (A3).

Tutti possono partecipare gratuitamente al contest: non ci sono limiti territoriali o di età

VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI PREMI

I lavori inviati verranno giudicati da una giuria di esperti di illustrazione e arte. Saranno esposti a Ischia in occasione dell’apertura del Festival Storiæ, archeologia e narrazioni domenica 29 agosto 2021.

Il primo classificato riceverà la targa Contest Storiæ 2021. I primi tre classificati riceveranno una Campania Artecard 365 lite. La mostra in digitale sarà visibile sul sito del Festival Storiæ, archeologia e narrazioni e sui canali ufficiali del Festival.