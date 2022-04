STORIA IN DIVENIRE PACE DA COSTRUIRE di Andrea Esposito

Quest’anno piu’ che mai il 25 aprile, festa della liberazione italiana dal nazi-fascismo, si carica di un significato maggiormente tangibile, i suoi valori diventano applicazione pratica, i suoi ideali vengono inevitabilmente ripresi e tirati per i capelli dal Presente e rigettati nel conflitto della Storia presente, quello in Ucraina. Il nostro primo anelito, il nostro desiderio supremo, l’obiettivo assoluto da raggiungere e consolidare, perché sia duraturo, resta la Pace. Solo la Pace. Questo è il valore che deve unirci tutti, il punto d’arrivo. Ma come arrivarci? Come costruirla questa Pace? Su questo credo sia, non solo opportuno e positivo, ma addirittura doveroso il dibattito.

Dire “vogliamo la pace e basta” è un pio e lodevole desiderio ma, è del tutto evidente, a livello pratico, concreto e tangibile tale rimane: un desiderio, non significa nulla ed è come non dire nulla. Così come non significa nulla dire “usiamo la diplomazia, non le armi” o ancora, dando libero sfogo alla fiera del benaltrismo, “possibile che non ci sia un leader nel mondo che li metta d’accordo e gli faccia fare pace?”. La Storia è un divenire, non uno status quo ad excludendum: non esiste diplomazia che fermi di botto le armi, per magia, così come non esiste un Ghandi planetario che prenda per mano i due contendenti e li “obblighi” col suo potere salvifico ad abbracciarsi.

Non è vero che armare la resistenza ucraina significa “morire per Kiev” o (versione minore, dopo i risultati sul campo) “morire per il donbass”. Nessuno di noi sta morendo per Kiev, nessuno di noi sta morendo per il Donbass! Se non gli ucraini. Smettiamola di raccontarci balle: il nostro contributo, pagato con le nostre tasse, è un contributo che serve a non creare un precedente: che i confini degli stati sovrani nati dal secondo dopoguerra possano essere modificati con la forza delle armi, con la brutalità dell’invasione, con le bombe i missili gli stupri e la devastazione. Questo stiamo facendo e Kiev è ben lieta di essere traghettata nel consesso degli stati occidentali per sottrarsi a questo giogo che non è geopolitica ma guerra, che non è sfera di influenza ma orrore barbarie e massacro russo. C’è una differenza enorme. Nessuno di noi sta morendo per Kiev, né per il Donbass, neppure il condizionatore dovremo abbassare visto che ci aspetta l’ennesima caldissima estate! Diciamoci la verità, vogliamo la botte piena e la moglie ubriaca: vogliamo celebrare il 25 aprile, sventolare la bandiera della Pace e insieme a tutto cio’ vogliamo anche che Putin la smetta, che si ritiri o si accontenti – cosi di botto, per magia!

Eh non si puo’, anime belle! Non è cosi che va. Prendiamone atto.

La Storia è in corso d’opera, sempre: gli alleati angloamericani armarono la resistenza italiana ben coscienti che fosse dominata nella sua stragrande maggioranza dal PCI e dai partigiani di sinistra. Erano forse pronti a tirarsi indietro o addirittura ad intervenire militarmente se Togliatti e gli altri del CLN avessero tentato, con quelle stesse armi, il colpo di mano verso una costruzione socialista dello Stato italiano? Probabilmente si, certo che si. Eppure li armarono, scommisero sui valori democratici di quei partigiani e vinsero la scommessa, riuscendo poi a tenere il nostro Stato nel patto atlantico e sotto la propria sfera d’influenza. Perché lo fecero? Perché erano dei buoni samaritani? Certo che no! Eisenhower, Truman, Marshall e gli altri on lo sapevano, per quanto monitorassero la situazione, per la stessa ragione per la quale oggi non possiamo sapere come finira’ in Ucraina: la Storia è UN DIVENIRE, non uno status-quo. Oggi per noi difendere i valori di libertà e democrazia che ci hanno lasciato i partigiani e la resistenza italiana non può che significare aiutare – con ogni mezzo! – il popolo ucraino a resistere alla barbarie dell’invasore. La Pace – come diceva Sandro Pertini nei suoi discorsi da anziano ed amatissimo Presidente partigiano – cosi come la democrazia, non ci è DATA. La pace va COSTRUITA. E dunque prendiamo atto che un vero, concreto e fattibile “progetto” per la pace, ovvero una pace GIUSTA come quella nata dal nostro 25 aprile e che abbia un’impalcatura cosi solida da DURARE, non ce l’ha nessuno, meno che mai i pacifisti (…o come qualcuno li ha definiti con un neologismo folgorante i “pacifinti”). E si perché, al netto dei pii desideri, dei buoni propositi e dell’invocazione disperata della diplomazia, l’unica opzione sul tavolo resta sempre la stessa: smettere di armare lo stato aggredito e in tal modo consentire all’aggressore di fare i suoi comodi fino al suo (totale, parziale…che importa?) soddisfacimento. Non hanno la stessa posizione i due contendenti, né la stessa visione che abbiamo noi della situazione: l’Ucraina è invasa e tenta disperatamente di difendere la sua integrita’ territoriale. La Russia è l’invasore e mira ad accaparrarsi piu’ territorio ucraino possibile per i motivi piu’ disparati (dalla supremazia geopolitica nell’area ex-urss alla depredazione delle ricche materie prime del donbass e sotto il donbass da trasformare in energia industriale russa). Il ruolo degli USA e della Nato al suo seguito hanno come secondo fine mire espansionistiche piu’ o meno indirette sulla nuova Ucraina libera ed europea che potrebbe nascere dal conflitto? Certo che si, non siamo dei candidi neonati in fasce! Se comprendiamo (non dico legittimiamo) l’aspirazione di putin da est, non si comprende il motivo per cui non dovremmo smetterla di strabuzzare gli occhi “indinnniati” se da Ovest l’occidente tenta di portare eguale pressione ma – ATTENZIONE!!! – senza invadere alcun territorio, né devastare città con bombe e missili, né stuprare donne e bambini e seppellire migliaia di persone nelle fosse comuni. L’ha fatto in passato? Certo e condanniamo con lo stesso sdegno Mi-Lhai in Vietnam e Bucha in Ucraina, ci mancherebbe! E allora? Il benaltrismo non ci salva la coscienza e il problema nasce quando dubitiamo sia di Mi-Lhai che di Bucha, semmai. Dunque abbandonare il popolo ucraino a se stesso, nascondendoci dietro il solo “desiderio di pace” o gli appelli alla diplomazia, è appunto una FINZIONE, questa non è la Pace, è un’altra cosa. Si chiama in un altro modo.

Temiamo l’escalation, certo. Temiamo il conflitto nucleare, tutti noi. Ma prima bisogna arrivarci e per evitare che ci si arrivi la soluzione non è “dare a putin quello che vuole”, bensi il contrario: consentire al popolo ucraino di arrivare in piedi, forte e sovrano, al tavolo delle trattative, quando finalmente ne esistera’ uno reale, che si basi su un cessate-il-fuoco totale sul territorio invaso, l’Ucraina.

Arrivera’ un momento che NON sarà piu’ giusto e opportuno armare Zelensky? Puo darsi, se il presidente ucraino pretendesse – fuori da ogni grazia di Dio – di voler arrivare fino a Rostov o a Belgorod con le nostre armi senza concedere neppure un briciolo di federalismo a Donetsk e Luhansk, follia! Ma dobbiamo arrivarci a un delirio del genere e solo allora potremmo contemplare un cambio di strategia: per ora l’Ucraina è invasa dalla Russia e il nostro aiuto le serve a resistere e sopravvivere. Se domani mutera’ lo status-quo, e ce lo auguriamo tutti, allora e solo allora lo sapremo, perché la Storia è UN DIVENIRE, non è mai ferma.

ARMI ALLEATE ALLA RESISTENZA ITALIANA: SCELTA STRATEGICA MA ANCHE IDEALE, QUANTE ANALOGIE COL CONFLITTO IN CORSO

Dal sito dell’ANPI di Lissone lo straordinario racconto del sostegno in armamenti degli alleati angloamericani alla resistenza italiana: quante analogie con il conflitto in corso! La dinamica dei rifornimenti e dell’addestramento è cosi simile che mette i brividi. Dopo l’8 settembre, uno dei principali problemi dei partigiani erano i rifornimenti di armi e di munizioni indispensabili per gli attacchi ai nazifascisti e per la difesa dai rastrellamenti. In montagna, il problema non era tanto quello dell’abbigliamento o del mangiare: le popolazioni erano vicine ai loro ragazzi. Il problema erano le armi: qualche colpo di mano frutta pochi moschetti e qualche pistola, ma ci vuole di più. Cosi dalla primavera del 1944, gli Alleati rifornivano, tramite i servizi segreti americani Oss ed inglesi MI5, le forze partigiane mediante aviolanci, come viene raccontato da Carlo Levati nel suo libro “Ribelli per Amore della Libertà”. I contatti tra partigiani e gli Alleati avvenivano tramite fuoriusciti in Svizzera. Da Radio Londra venivano trasmessi anche i messaggi in codice riservati alle formazioni partigiane con le conferme degli aviolanci da effettuare. Grazie ai buoni rapporti tra le formazioni partigiane e gli Alleati, tramite agenti dell’OSS paracadutati, gli aviolanci si intensificarono soprattutto nella tarda primavera del 1945. I contenuti di un aviolancio comprendeva generalmente armi automatiche e munizioni, esplosivi, materiale per sabotaggi e bombe a mano, vestiario e viveri di conforto. Gli aviolanci ebbero una battuta di arresto durante l’inverno del 1944, quando il “Proclama Alexander” fermò l’avanzata sul fronte meridionale della guerra, rimandando ogni iniziativa a dopo l’inverno. Solo nel corso degli ultimi quattro mesi di guerra, gennaio-aprile 1945, gli Alleati organizzarono 865 lanci di materiale da guerra ai partigiani del nord. Due terzi di tali lanci riuscirono, cioè 551 per complessive 1200 tonnellate e precisamente 650 tonnellate di armi e munizioni, 300 tonnellate di esplosivo e 250 tonnellate di altri materiali. Con questi aiuti l’efficacia della Resistenza armata fu maggiore nel nord d’Italia. I bisogni erano tali, che intere flotte di aeroplani sarebbero state necessarie per effettuare i lanci nella misura che avrebbe comportato l’armamento, il munizionamento, l’equipaggiamento di decine di migliaia di uomini. Come erano organizzati i rifornimenti alle formazioni partigiane? Per mezzo delle radio clandestine della Resistenza, le richieste di ogni formazione, vagliate dai Comandi superiori, venivano trasmesse al Sud con i precisi dati trigonometrici della località e con l’indicazione della più vicina e più elevata cima alpina. Insieme erano forniti due messaggi: uno negativo e l’altro positivo. Quando il Sud decideva di effettuare il lancio, trasmetteva a mezzo radio Londra, per alcuni giorni il messaggio negativo e questo preavvisava la formazione che il lancio era prossimo. Il giorno in cui il lancio veniva effettuato, i partigiani non sentivano più il messaggio negativo, bensì, e per una volta sola, quello positivo e così accendevano subito i fuochi e quella notte, tempo permettendo, il lancio veniva effettuato. d altre espressioni rimaste sconosciute, perché dette una volta sola e che erano quelle che effettivamente contavano.

NELLONE DI GROSSETO 94 ANNI PARTIGIANO

Nell’articolo della giornalista Francesca Ferri (il Tirreno), Nello Bracarali, 94 anni ex presidente provinciale Anpi Grosseto, condivide l’idea che il popolo, che sta resistendo all’invasione voluta da Putin, sia aiutato, come oltre 70 anni fa gli Alleati aiutarono la Resistenza degli italiani. Lo ha detto chiaramente: lui è d’accordo a inviare le armi agli ucraini. Condivide l’idea che il popolo, che sta resistendo all’invasione voluta da Putin, sia aiutato, come oltre 70 anni fa gli Alleati aiutarono la Resistenza. Anche a costo di contraddire l’Anpi nazionale il cui presidente, Gianfranco Pagliarulo, ha fatto appello al governo perché non inviasse armi. L’eco della guerra non arriva solo dalla tv e dai giornali. Da dieci anni con Bracalari vive la collaboratrice domestica Olha, ucraina. E da pochi giorni in casa ci sono anche una delle due nuore della signora, e la nipotina di 7 anni, rifugiatesi qui. «Faccio quel che posso – dice Nello – la mia casa è grande. È Resistenza anche questa”. I ricordi sono nitidi nonostante l’eta’, lo chiamavano Nellone, «perché ero uno spilungone di un metro e 80. Ricordo benissimo che eravamo alla macchia con i fucili da caccia che ci permettevamo di difenderci solo se i nemici venivano vicini. L’organizzazione completa di alcune azioni dei partigiani avvenne quando gli alleati ci lanciarono armi, equipaggiamento, vestiario. E questo fece la differenza, soprattutto nel nord Italia. Per questo ho ritenuto giusta la decisione che possibilmente vi fosse anche l’adesione a inviare armi difensive al popolo ucraino aggredito da una potenza straniera. Ritengo che in questo caso sia stato rispettato ampiamente l’articolo 11 della Costituzione Italiana. Certo – dice Bracalari – “L’Italia ripudia la guerra” ma l’articolo specifica pure che l’Italia “consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni”. Sono entrati in casa loro, del popolo ucraino. Bisogna assisterli. Non è questa la linea ufficiale dell’Anpi. «Anch’io – dice Nello – ripudio la guerra. Però davanti alle azioni del più potente che aggredisce questo popolo democraticamente sviluppatosi, non si può stare con le mani in mano. Pragmatismo ed esperienza vissuta sulla propria pelle. Ma anche i moti dell’animo scossi dalle immagini che arrivano dall’Ucraina. «Mi fanno stare triste, ma non posso fare a meno di guardarle – dice Nello – Ritengo però che il popolo italiano abbia capito da quale parte stare e abbia individuato il pericolo del gesto di questo arrogante capo di Stato che è Putin, il quale pensa a una grande Russia, come era ai tempi andati dell’Unione Sovietica, che vuole opprimere un altro Stato sovrano. Non possiamo accettarlo. Non accetta neppure le giustificazioni di Putin. «Non è tanto e solo per avere basi militari. Il motivo è che Putin è l’antitesi della democrazia e non può sopportare di avere accanto una nazione abbastanza grande come l’Ucraina che si sviluppa come una democrazia moderna».