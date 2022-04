Storia di candidati di cuore | #4WD

Uno eletto in una lista, l’altro in un’altra. Nel corso del mandato si scoprono affini politicamente e culturalmente, finendo per compiere un percorso insieme che, a quanto pare si concretizzerà presto nella ricandidatura nella stessa lista.

Ma dietro questa insolita affinità tra soggetti che, almeno apparentemente, mai nulla avrebbero avuto in comune, sembra ci sia una storia di cuore, una vera e propria liaison che dura da tempo e che sarebbe stata confermata anche da qualcuno che avrebbe visto uscire i due abbastanza di soppiatto da una camera d’albergo dove, evidentemente, si erano soffermati fino a poco prima e non certo per discutere di strategie di pubblica amministrazione.

Non c’è assolutamente nulla di male, per carità, a scoprire la propria omosessualità, anche in età avanzata, traducendola in un nuovo status che si riverbera, poi, nelle proprie successive scelte di vita. Certo, se hai moglie e figli e il tuo matrimonio è andato a farsi benedire per questo, non sei esattamente al top della rettitudine. Ma al cuor non si comanda! E neppure al voto! Perché il cerasiello politico, specie sotto elezioni, diventa sempre più ambito, in particolare quando difficilmente riusciresti a trovare arte o parte diversa dai proficui derivati del potere temporale.

Ecco spiegata, forse, la particolare sensibilità di uno dei due verso l’istituzione del registro delle coppie di fatto: uno più uno alla fine fa sempre due. Ma se tanto mi dà tanto, sarebbe bellissimo, di qui a poco, in perfetta coerenza con le decisioni assunte e con tanti illustri e coraggiosi predecessori conterranei, se i due si concedessero uno splendido outing da lieto fine, non necessariamente con dichiarazioni ufficiali alla stampa, ma anche solo con una passeggiata mano nella mano in pieno centro, a cavallo di Pasqua.

Attenti, o soliti pettegoli: questa è una storia di fantasia! Ogni riferimento a fatti o persone realmente esistenti qui sull’Isola è puramente casuale. Chiaro a tutti? O no?