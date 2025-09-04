giovedì, Settembre 4, 2025
type here...
IN EVIDENZAIschia

Stop alle ruspe, Criscuolo: «i comuni isolani seguano la strada di lacco ameno»

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

«Accolgo con favore e profonda convinzione la delibera approvata dal Comune di Lacco Ameno, che chiede di sospendere le demolizioni delle prime e uniche case di chi non ha alternative abitative. Non si tratta di giustificare abusi, ma di garantire dignità a famiglie che rischiano di essere private dell’essenziale: un tetto sotto cui vivere. In un’isola ferita dal terremoto e dall’alluvione, dove la popolazione porta ancora le cicatrici della paura e delle perdite subite, non possiamo permettere che altre famiglie vengano gettate per strada».

Così Carmen Criscuolo, consigliere comunale di Ischia, si è espressa sulla delibera della civica assise lacchese con la quale si è votato l’atto di indirizzo per il differimento dell’esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione. Carmen Criscuolo ha poi aggiunto: «Questo non è un tema solo giudiziario: è prima di tutto una questione politica e profondamente umana. Lo ha ricordato con forza anche il vescovo di Ischia, mons. Carlo Villano, quando ha detto che “le demolizioni generano nuova povertà”.

Per questo auspico che tutti i Comuni dell’isola seguano la stessa strada, deliberando, così da dare un segnale di compattezza e forza. Solo insieme, uniti da una visione di giustizia e solidarietà, potremo far arrivare la nostra voce fino al Governo e chiedere finalmente una legge chiara, equa e rispettosa delle persone, che non lasci indietro nessuno».

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos