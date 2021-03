Stop alle demolizioni, interrogazione-verità al Ministro Marta Cartabia

Sarà un pomeriggio carico di attese. Sarà, forse, l’ultimo e vero tentativo di bloccare le demolizioni in questo assurdo periodo di pandemia. Una lunga storia intrisa di ideologie, di steccati mentali e di una severa opposizione a voler riconoscere che non tutti gli abusi sono uguali.

In questi giorni abbiamo assistito a numerose iniziative che vanno nella direzione di chiedere lo stop delle demolizioni. L’attenzione mediatica che abbiamo attirato sul caso De Siano a Forio (con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alle mosche che, poi, hanno fatto la corsa a posarsi sopra) e il dramma che è facilmente intuibile in queste situazioni hanno avuto uno sblocco importante.

L’azione del senatore Sarro e della consigliera Maria Grazia Di Scala di Forza Italia sono sul tavolo del Ministro Marta Cartabia e questo pomeriggio, dalle 14.00 circa, si terrà la discussione in aula.

All’attenzione del ministro del governo Draghi è programmata l’interrogazione a risposta immediata in assemblea.

“Nei giorni scorsi – si legge nel testo dell’interrogazione – è stato inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un appello sottoscritto dai capigruppo del Consiglio Regionale della Campania, da più di cento sindaci dei comuni di tutte le province della Campania, dai presidenti dell’Anci e dell’Associazione dei comuni delle isole minori per richiedere una sospensione temporanea su tutto il territorio nazionale dell’esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione per le case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo, nonché privi delle necessarie risorse economiche per garantirsi una differente adeguata abitazione fino al 31 dicembre 2021, o finché perdura lo stato di emergenza nazionale; nonostante la Campania sia passata in zona rossa – continua Sarro – con ordinanza del 5 marzo 2021 firmata dal Ministro della salute e il presidente della Regione abbia prorogato le misure restrittive già vigenti fino al 5 aprile 2021, arrivano dal territorio segnalazioni di imminenti abbattimenti di prime e uniche case di abitazione che – qualora eseguiti – esaspererebbero ulteriormente una situazione sociale già di per sé resa problematica dalle conseguenze della pandemia in corso.

Nella seduta n. 174 del 13 luglio 2020 il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all’unanimità una mozione (voluta dalla consigliera Di Scala e approvato all’unanimità del consesso regionale) con cui veniva richiesta la sospensione temporanea delle demolizioni delle case di necessità abitate da persone sprovviste di alloggio alternativo; nella lettera indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalle autorità locali e regionali è stata evidenziata la contraddizione tra il fatto che “la permanenza nelle proprie dimore è stata riconosciuta come uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione del virus” e l’esecuzione di “provvedimenti che, pur se legittimi, allo stato e in concreto appaiono oltremodo gravosi per i relativi destinatari“.

Il quesito posto all’ex presidente della Corte Costituzionale è chiaro: “se il Governo non intenda assumere iniziative, in particolare di carattere normativo, in linea con la richiesta sopra rappresentata, al fine di sospendere temporaneamente l’esecuzione delle demolizioni di immobili abusivi per il periodo dell’emergenza legata alla pandemia o almeno fino al 31 dicembre 2021, e quali iniziative, per quanto di competenza e in raccordo con le altre amministrazioni interessate, si intendano adottare in relazione alla situazione dei soggetti sprovvisti di alloggio alternativo, nonché privi delle necessarie risorse economiche per garantirsi una differente adeguata abitazione, che abbiano subito durante l’emergenza sanitaria la demolizione dell’immobile abusivo abitato”.

Ora non resta che attendere la diretta dal Senato per sapere se ci sono novità o, invece, senza sosta, assisteremo al più infame regolamento di conti tra uno stato assente e cittadini che si sono arrangiati da soli.