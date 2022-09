Stop alle demolizioni? Forse. Dopo le elezioni. | #4WD

La proposta della cosiddetta “pace edilizia” lanciata -manco a dirlo- dall’amico Avv. Bruno Molinaro in un recente incontro tenutosi a Napoli con parlamentari nazionali e regionali della Lega Nord-Salvini trova radici ben più profonde e non solo nell’ambito della brillante attività di studioso e giurista del “Professore”, ma da quell’esperienza sul campo guadagnata dallo stesso al fianco di comitati e cittadini di tutta Italia, che gli hanno riconosciuto a più riprese il ruolo di massima autorità forense nel campo dell’edilizia sanzionatoria.

Tuttavia, è proprio dall’esperienza di Bruno Molinaro che nasce la necessità di assoluta prudenza verso il cauto ottimismo trapelato dall’incontro di cui Vi parlavo. Perché se è chiaro a tutti che il partito di Salvini, primo rispetto agli altri, si sarebbe reso disponibile nell’ambito di un futuro governo di centrodestra ad equiparare la situazione dell’abusivismo edilizio di necessità a iniziative simili già ventilate per il settore fiscale, è altrettanto vero che un suo alleato come Forza Italia, in un recente passato, pur avendo ricevuto il grido di dolore di chi, affidandosi a Molinaro e a chi come me gli procurò a suo tempo il più alto contatto istituzionale del momento in materia di condono, rischiava di perdere di lì a poco la propria unica casa, preferì lasciarlo inascoltato per non attirarsi l’ira dei filo-sinistri burocrati di palazzo e dei loro organi d’informazione di riferimento.

Il raggiungimento ancorché tardivo di un risultato così importante, con buona pace della legittima rabbia di chi la demolizione, intanto, l’ha già subita sulla sua pelle e quella dei suoi congiunti, potrebbe essere esclusivamente frutto di una volontà politica senza compromessi e, di conseguenza, di un Governo dalla maiuscola tutt’altro che casuale che sappia meritarsi il rispetto della gente attraverso quella coerenza tra il dire prima e il fare dopo che, ormai da troppo tempo, è iscritta al registro dei latitanti nelle istituzioni che contano.

Ne riparleremo senz’altro, nel bene o nel male. Dopo le elezioni.