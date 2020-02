Stipendi non pagati a Villa Mercede, martedì l’incontro in Prefettura

Gaetano Di Meglio | La Prefettura di Napoli ha accolto la sollecitazione del sindacato Uiltucs di un incontro urgente per affrontare la gravissima situazione dei lavoratori della Rsa Villa Mercede, che attendono ancora il pagamento di sette mensilità: gennaio, febbraio, marzo; ottobre, dicembre e 13ma 2019; gennaio 2020. E che hanno nel contempo dovuto accettare unilaterali e illegittime riduzioni dell’orario di lavoro da parte della cooperativa Civitas.

La Uiltucs evidenziava il «clima di pesante tensione vissuto tra le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti della CIVITAS soc. coop sociale onlus impegnati c/o la RSA “Villa Mercede”, che pur nelle difficoltà finora hanno continuato ad offrire il proprio lavoro soprattutto nel rispetto degli utenti della struttura».

Proclamando ancora una volta lo stato di agitazione, ribadendo «il carattere assolutamente peculiare dei servizi in oggetto e l’insostenibilità sociale della vertenza in essere». Per tale motivo sollecitava la convocazione di tutte le parti presso la Prefettura di Napoli «al fine di ricercare una possibile soluzione che possa essere utile al superamento dell’attuale condizione vissuta dai lavoratori, che rischia sempre di più di avere impatto anche sull’utenza».

L’ultimo incontro in Prefettura risale a sette mesi fa e purtroppo non aveva sortito gli effetti sperati.

La nuova riunione in Prefettura è fissato per martedì prossimo 11 febbraio alle ore 12.00.

Nella nota di convocazione indirizzata al Comune di Serrara Fontana, all’Asl Napoli 2 Nord, alla Civitas Soc. Coop. Sociale Onlus e al Consorzio Cooperative Nestore, alla organizzazione sindacale UILTuCS e alla Regione Campania – Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale si riporta ad oggetto «problematiche occupazionali lavoratori della “Civitas” Società Coop.Sociale Onlus impegnati presso la residenza sanitaria Villa Mercede sita in Serrara Fontana».

E si fa riferimento ovviamente alla nota del 4 febbraio con la quale il sindacato «ha rappresentato lo stato di agitazione dei lavoratori addetti alle attività di assistenza presso la residenza sanitaria “Villa Mercede, a seguito delle irregolari corresponsioni delle retribuzioni spettanti. Al riguardo, nella considerazione della natura peculiare delle attività svolte dai lavoratori, la organizzazione sindacale, con l’avvio delle procedure di raffreddamento attivate, ha richiesto una convocazione di tutte le parti da tenersi presso questa Prefettura».

Riunione convocata «al fine di esaminare congiuntamente la problematica in argomento». Dopo questo esame, i lavoratori di Villa Mercede si attendono soluzioni a breve termine e soprattutto il pagamento degli stipendi ancora non percepiti.



Silvestro: “in mancanza di risposte si andrà avanti con tutte le iniziative”

Come richiesto – ci ha detto Giuseppe Silvestro della Uiltucs -, abbiamo ricevuto convocazione in Prefettura per cercare di individuare una soluzione che nell’immediato possa offrire qualche risposta concreta alle problematiche dei lavoratori che purtroppo negli ultimi anni continuano a ripetersi e ad aggravarsi. A questi lavoratori, innanzitutto dalla comunità isolana, va riconosciuto anche il merito che tra mille difficoltà e in condizioni di vera insostenibilità sociale continuano con la loro professionalità ad assicurare i servizi a Villa Mercede. È ovvio che in mancanza di risposte certe si andrà avanti con le dovute iniziative sia sindacali che legali per vedere riconosciuto il diritto – conclude – più elementare lo stipendio a fronte del lavoro prestato”