Stiamo tutti bene, però…| #4WD

Oggi compio 54 anni e posso dire: adesso lo conosco anch’io, pur non avendolo ancora incontrato. Adesso ho scoperto quant’è subdolo e cattivo, pur non avendolo mai contratto. Adesso so bene quant’è in grado di condizionarci psicologicamente prima che fisicamente, anche se la mia famiglia ed io godiamo al momento di ottima salute.

Questo maledetto COVID non ha ancora messo piede in casa mia, nonostante nelle ultime tre settimane molti miei conoscenti che non incontravo da tempo e che sono solito frequentare anche solo per motivi professionali, contattati come sovente accade, mi hanno rivelato di essere positivi al virus. Tuttavia, è bastato un semplice “trentasette e mezzo” d’influenza da colpo di freddo per mia moglie a sconvolgere da un minuto all’altro tutti i nostri equilibri quotidiani.

Seppur praticamente certi che il contagio non la riguardasse, ecco scattare da un lato la molla dell’incubo da asintomaticità (della serie: e se oltre l’influenza ci fosse altro che subdolamente non si sta manifestando?) e, dall’altra, quell’innato senso di rispetto verso il prossimo che, gioco forza, ti costringe a chiuderti in casa, impedendo anche a tuo figlio di trascorrere un sedicesimo compleanno senza questi insoliti “arresti domiciliari” in un periodo già pieno di restrizioni difficili da accettare nella sua adolescenza.

Catrin non ha contratto il coronavirus e, grazie al buon Dio, sta benissimo come e più di sempre. Tuttavia anche questi tre giorni in cui abbiamo dovuto vivere, mangiare e dormire separatamente pur stando sotto lo stesso tetto, hanno maturato ulteriore consapevolezza in noi tutti di quanto non si può e non si dev’essere superficiali rispetto, invece, a quella prudenza che anche in questo caso non è mai troppa. Quel maledetto nemico, fino all’avvento e alla somministrazione diffusa del vaccino, resterà comunque in costante agguato. Sta a noi riuscire a lasciarlo lontano dall’uscio di casa!