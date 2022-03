Stesso numero civico per una decina di famiglie. A Barano è caos toponomastica

Antonello De Rosa | Lettere intime, dati sensibili e pacchi contenenti oggetti personali a Barano raggiungono i domicili sbagliati, sempre che non vengano smarriti. Il motivo? In diverse traverse del comune collinare alcune famiglie sono costrette a condividere lo stesso identico indirizzo con i propri vicini. Non è stata ancora affissa su diverse abitazioni, a distanza quasi di un anno, la mattonella che preannuncia il cambiamento toponomastico nell’ Archivio Nazionale dei numeri civici delle strade urbane e nel frattempo decine di persone non sanno ancora quale sia il proprio recapito preciso.

I risultati sono immaginabili. I postini sono avviliti, i corrieri disorientati. E i cittadini della zona (che dibattono su come istruire i portalettere per consentir loro di individuare l’abitazione giusta) si sono ormai arresi alla rassegnazione e a un sentimento d’abbandono che già aleggiava nelle zone periferiche del comune di Barano da diversi anni.

Prendiamo il caso di via Terone Vatoliere. La strada che separa via Regina Elena dallo Schiappone si dipana – come un vivace capillare arterioso – tra vitigni e boschi insinuandosi, non di rado, in traverse dove insistono numerosi nuclei familiari.

Ma a sua volta una di queste traverse, come in un labirinto, ha al suo interno un ulteriore traversa, un piccolo viottolo interpoderale che a distanza di quasi un anno non è stato ancora sottonumerato.

Risultato? In via Terone Vatoliere diverse famiglie si trovano a condividere lo stesso numero civico da più di un anno. La confusione causata dalla compartecipazione allo stesso indirizzo, di per sé già seccante, si tramuta in vero e proprio caos lì dove esistono casi di omonimia. C’è chi in via Terone Vatoliere condivide non solo l’indirizzo ma anche il nome e cognome, una situazione che fa alzare le mani anche al più navigato dei postini o dei corrieri che in buona fede, a volte, consegna lettere e pacchi privati al domicilio sbagliato.

Le conseguenze di tale mancanza sono ben immaginabili e la seccatura di non avere ancora un numero civico univoco si tramuta molto spesso in una vera e propria violazione della corrispondenza, che seppur effettuate in buona fede rappresenta pur sempre una situazione davvero inaccettabile.

Dopo quasi un anno, numerose famiglie di Barano non conoscono ancora i dettagli specifici del proprio numero civico, a quando la risoluzione di questa mancanza?