Stendere il bucato fuori: quando si può fare?

Far asciugare il bucato in maniera ‘naturale’, soprattutto durante il periodo estivo, è una pratica piuttosto diffusa, soprattutto al Sud. In determinati contesti, però, non sempre è consentito esporre i panni all’esterno della propria abitazione per farli asciugare: di seguito, vediamo in quali casi questo tipo di prassi è ammessa.

In condominio

All’interno dei condomini vige un regolamento condiviso da parte di tutti i condomini; in genere, le direttive condominiali individuano un’area destinata all’asciugatura del bucato all’aperto oppure consentono di stendere i panni fuori dalle finestre o dai balconi che insistono sul cortile interno. Nella maggior parte dei casi, infatti, non è permesso stendere il bucato sulle facciate esterne degli edifici. In sintesi, all’interno di un condominio i panni possono essere messi ad asciugare nelle aree preposte nel rispetto del regolamento condominiale.

Normative comunali

Per i complessi residenziali diversi dai condomini e per le abitazioni private, di solito è necessario fare riferimento al regolamento comunale in cui, in genere, sono previste disposizioni specifiche. Le amministrazioni locali tendono a vietare l’esposizione di biancheria ed altri capi abbigliamento su balconi e terrazzi per preservare il decoro urbano. Di conseguenza, gli eventuali divieti comunali riguardano le facciate che insistono su strade o altri luoghi accessibili al pubblico o semplicemente visibili da aree e spazi destinati all’uso pubblico.

Cosa dice la legge

Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che regolamenta in maniera dettagliata l’asciugatura del bucato all’esterno dell’abitazione. Di contro, esiste una giurisprudenza specifica in materia, basata su alcuni articoli del codice civile. In linea di principio, non è vietato stendere i panni ad asciugare su terrazzi e balconi, a meno che non sia esplicitamente proibito dal regolamento comunale.

Di contro, il bucato steso ad asciugare può arrecare un danno agli altri condomini o agli inquilini del piano sottostante, a causa del gocciolio. Lo sciorinamento d’acqua, proveniente dai panni ad asciugare, può impedire o limitare l’utilizzo a spazi di esclusiva proprietà altrui (nonché cagionare fastidio, nervosismo o irritazione); in altre parole, secondo alcune pronunce della Corte di Cassazione, questo determina una sorta di servitù a favore di chi provoca il gocciolio. In tal caso, far asciugare i panni all’esterno dell’abitazione può rappresentare un abuso. Il consiglio, in tal senso, è quello di strizzare accuratamente i panni, cercando di far sgocciolare i residui acquosi prima di stenderli fuori ad asciugare.

Come ovviare al problema

Naturalmente, ci sono diversi modi per evitare qualsiasi problema connesso all’asciugatura del bucato sugli stendibiancheria esterni. Uno di questi è certamente rappresentato dagli stendini tradizionali come, ad esempio, quelli pieghevoli o a colonna. Possono essere collocati ovunque, sia in casa che fuori, ma risultano poco pratici e spesso sono ingombranti, specie se non si dispone di molto spazio. Un’alternativa più funzionale è quella costituita dagli stendibiancheria fissi, installabili a parete o a soffitto, a seconda della disponibilità.

Si tratta di accessori piuttosto comuni, facilmente reperibili tramite e-commerce specializzati come Stendinik. Questo tipo di soluzione offre numerosi vantaggi, in quanto consente di ottimizzare spazi che, altrimenti, resterebbero inutilizzati. Gli stendibiancheria da parete, infatti, possono essere collocati in bagno, nei locali lavanderia oppure all’esterno, in modo tale che rientrino comunque nel perimetro del balcone.

Infine, è possibile optare per appositi elettrodomestici per l’asciugatura del bucato. Nello specifico, le alternative sono due: una lavasciuga o un’asciugatrice. Nel primo caso, si tratta di un unico apparecchio che implementa una doppia funzione (lavaggio e asciugatura) mentre, nel secondo, si tratta di un elettrodomestico a parte: in commercio sono molto diffusi i modelli elettrici e a gas. Molto spesso lavatrice e asciugatrice vengono collocate in veranda, in una laundry room o in bagno, alloggiati in un apposito mobile a colonna per ottimizzare lo spazio.