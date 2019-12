STELLE E CONFERENZE ALL’11^ EDIZIONE DEL GLOBE SOCCER AWARDS A DUBAI

DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Domenica a Dubai avrà luogo il Gala dei “Globe Soccer Awards”, alle ore 20,30 locali (le 17,30 in Italia). Diversi i premi assegnati in questa 11esima edizione, su tutti il “Best Player of the Year” con in lizza Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Debutta la nuova categoria “Best Women’s Player of the Year” che mette in competizione le campionesse del calcio femminile Alex Morgan, Megan Rapinoe, Lucy Bronze e Amandine Henry. Questa edizione, organizzata in partnership con il Dubai Sports Council (il ministero dello Sport degli Emirati) fa parte della quattordicesima edizione della “Dubai International Sports Conference” che prenderà il via domani. Nel corso della giornata ci saranno varie sessioni di approfondimento presiedute dai vari speaker ospiti. Presenti la giovane stella dell’Atletico Madrid, Joao Felix, l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, e il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. Ci saranno anche tre allenatori di fama internazionale, come Didier Deschamps, Ryan Giggs e Simone Inzaghi ma anche Edwin van de Sar, Fabio Capello che parleranno della rinascita del calcio inglese. Sara Gama, capitana della nazionale azzurra, parlerà nell’incontro dedicato al movimento del calcio femminile. Torna anche l’appuntamento con “Food for Champions”, che anticiperà la consegna degli Awards con Chef internazionali all’opera insieme ai grandi del calcio. Ospite d’onore lo chef stellato Massimo Bottura.

