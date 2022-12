Stelle di solidarietà al Michelangelo. Gli chef omaggiano gli sfollati

Gli chef dell’isola d’Ischia hanno cucinato per gli sfollati della frana di Casamicciola, mettendosi al lavoro per offrire una cena a coloro che sono stati ospitati al Michelangelo, il primo hotel che ha riaperto dopo la tragedia. Da Nino Di Costanzo a Pasquale Palamaro, da Ciro Calise ad Ivano Veccia, da Alessandro Slama a Silva D’Ambra e Giovan Giuseppe Trani a tutti gli chef hanno lavorato sodo e in armonia, con il sorriso sulle labbra, cercando di offrire un momento di sollievo e di buon cibo a chi stava vivendo il peggior Natale della loro vita. Secondo il corrispondente ANSA Salvi Monti, alla fine questi chef hanno anche regalato un sorriso ai cittadini già provati dalla frana, dimostrando che, nonostante il dramma, è possibile ricevere del bene.

“Selfie di gruppo per ricordare una serata speciale: ieri sera questi chef, pasticcieri, pizzaioli e sommelier si sono messi al lavoro per una cena per gli abitanti di Casamicciola attualmente ospitati, dopo la frana, al Michelangelo, il primo hotel che ha riaperto a poche ore dalla tragedia per dare subito un tetto a chi era stato sfrattato dal fango killer da casa sua. Hanno lavorato sodo ed in armonia, col sorriso sulle labbra provando a scordarsi il dramma di quelle persone. Credo che alla fine un sorriso lo abbiano regalato pure a loro”