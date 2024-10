Stellantis, Tavares “Pronti per obiettivi 2025, lavoriamo su realtà”

ROMA (ITALPRESS) – “Alcuni dei nostri concorrenti stanno dicendo che non possiamo essere pronti per il 2025. Stellantis è pronta, vi chiediamo però la stabilità di questi regolamenti perchè nel nostro settore dobbiamo pianificare in anticipo. Dovete offrirci un ambiente stabile, affidabile e durevole”. Così l’Ad di Stellantis, Carlos Tavares, in audizione presso le commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato. “Considerando la scadenza del 2025 noi siamo pronti, vi chiediamo di garantirci una stabilità su ciò che avete già deciso, siamo sereni. La strategia scelta dall’Ue non è la migliore, pensiamo ci siano altri modi ma ora che la decisione è stata presa dobbiamo dare il nostro contributo per garantire il raggiungimento di questi obiettivi”, ha spiegato. “Noi non chiediamo soldi per noi, li chiediamo per dare un aiuto per i vostri cittadini per poter acquistare veicoli, affinchè i veicoli siano accessibili. Non sono soldi che vanno a Stellantis, ma che consentono a Stellantis di ridurre i costi e rendere i veicoli accessibili. Voi potete decidere o no sulla decisione di acquisto dei cittadini”, ha aggiunto Tavares nel corso delle repliche dopo l’audizione. “Avete parlato della mancanza di un eventuale piano. Vorrei mostrare queste due pagine che riassumono il piano industriale in Italia e che ho consegnato ai sindacati, ne abbiamo parlato e mi hanno risposto come voi. E’ falso dire che non abbiamo un piano strategico, che non abbiamo una visione, quindi lavoriamo sulla realtà”, ha concluso l’Ad di Stellantis.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Stellantis-