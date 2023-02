Statuto ed elezioni: verso l’Assoforense 2.0

Francesco Ferrandino | Il percorso per arrivare all’elezione del nuovo consiglio direttivo dell’Assoforense isolana sembra tracciato. Tuttavia non sono mancate, durante l’assemblea straordinaria tenutasi ieri al Palazzo di giustizia di via Michele Mazzella, le consuete perplessità da parte di alcuni professionisti per quanto riguarda uno dei punti all’ordine del giorno: parliamo dell’ipotesi di arrivare a svolgere la consultazione elettorale dopo l’adozione del nuovo statuto associativo. Secondo alcuni avvocati, l’attuale direttivo dovrebbe invece rimanere in carica per l’anno in corso fino al 31 dicembre, visto il clima politico a livello nazionale che potrebbe favorire il raggiungimento della sospiratissima stabilizzazione del tribunale e dunque dare continuità all’azione già in corso intrapresa dall’esecutivo guidato da Gianpaolo Buono. Ma andiamo con ordine. L’assemblea di ieri, presieduta dall’avvocato Gino Di Meglio, ha definito una sorta di road map in due tappe: il 28 febbraio prossimo costituisce la scadenza dei termini per la presentazione delle proposte emendative allo statuto, mentre il 24 marzo si svolgerà la nuova assemblea che, nei fatti, dovrà approvare il testo definitivo dello statuto e definire la data della nuova tornata elettorale. Sembra che la data più probabile sia quella del 21 aprile.

Il primo tema in agenda che è stato oggetto di discussione è stato comunque quello del continuo avvicendamento dei magistrati “distaccati” a Ischia per periodi esageratamente brevi, per lo più trimestrali, cosa che condanna i processi a continui rinvii delle udienze. Un punto, questo, sul quale ha ampiamente relazionato il presidente Gianpaolo Buono, il quale ha colto l’occasione anche per fare un bilancio del suo mandato triennale giunto al termine qualche mese fa. Il presidente ha ricordato che subito dopo la sua elezione scoppiò la pandemia da covid-19 che ha sconvolto tutto il mondo, e visto il contesto completamente condizionato dalle conseguenze di questo e di altri eventi, secondo il professionista il bilancio è ambivalente: da un lato si può infatti evidenziare come ci siano stati alcuni obiettivi raggiunti, a partire dalla nuova proroga annuale in funzione della auspicata stabilizzazione, ma anche la riorganizzazione del giudice di pace che grazie alla designazione di un funzionario ha visto finalmente smaltito tutto l’arretrato delle migliaia di fascicoli accumulati. Inoltre l’avvocato Buono ha rivendicato il fatto che la sede di Ischia è l’unica tra quelle delle isole minori ad avere ottenuto la designazione di due cancellieri e di un assistente giudiziario, grazie al “pressing” quotidiano presso le istituzioni, anche grazie all’avvocato Francesco Caia e al sindaco e presidente Ancim Francesco Del Deo.

Ripercorrendo quei mesi bui di lockdown, il presidente ha quindi rimarcato come, almeno a livello “ufficiale”, il bilancio sia positivo. Inoltre, la politica ha finalmente dato alcune risposte, come la buona disposizione del governo nei confronti della stabilizzazione, con l’insularità già entrata nel dibattito politico con la modifica costituzionale dell’articolo 119 di un anno fa. Sull’altro fronte, il professionista non ha nascosto l’insoddisfazione della categoria verso la mancanza di chiarezza che negli anni scorsi hanno amplificato i problemi della giustizia locale: ecco quindi la necessità di un nuovo sforzo per non vanificare quanto fatto finora, con un appello ai giovani avvocati, invitati a lottare in prima linea. Tra i punti positivi, l’esistenza di un magistrato coordinatore stabile, come la dottoressa Ragosta.

L’avvocato Alberto Barbieri è intervenuto, disapprovando l’intenzione di procedere alle elezioni a breve termine, e stigmatizzando le numerose disfunzioni della giustizia locale: «Non c’è più tempo, dobbiamo agire ora, anche alla luce del clima politico nazionale e del lavoro finora fatto dai vertici associativi. Non dobbiamo perderci in chiacchiere».

Da parte sua, l’avvocato Antonio Iacono dello studio Craus ha attribuito la recente proroga all’emergenza post-alluvione, e ha delineato l’attuale situazione nella necessità che gli interlocutori istituzionali siano richiamati al rispetto delle leggi, anche se l’Assoforense deve avere anche altri obiettivi: l’associazione diventerebbe anzi maggiormente necessaria se il tribunale dovesse essere chiuso. Dunque l’Assoforense deve essere forte, rappresentativa e collegata con gli enti istituzionali. In definitiva, secondo l’avvocato Iacono, l’associazione necessita di una maggiore trasparenza, di una maggiore partecipazione, e di una maggiore collaborazione, che in questi tre anni è mancata, in quanto si è avvertita forte la sensazione di isolamento in cui è stata costretta ad operare l’Assoforense. Il professionista ha chiosato: «Ben venga una rifondazione dell’associazione».

Dopo il giro degli interventi, l’avvocato Gino Di Meglio ha tirato le fila della discussione proponendo all’assemblea di inviare una richiesta al Ministro della Giustizia e alla presidente del Tribunale di Napoli dottoressa Garzo, rappresentando i problemi della sezione distaccata, a partire dal settore penale ma anche del civile, per ottenere la stabile assegnazione di magistrati che duri almeno fino al 31 dicembre 2023, chiedendo un termine-limite per provvedere sull’istanza. Proposta che è stata approvata all’unanimità.

Il secondo punto all’ordine del giorno riguardava, come già accennato, la bozza del nuovo testo dello Statuto, che è stato distribuito agli astanti, e che parallelamente sarà diffuso tra i professionisti in formato digitale. È stato in questo momento che si è delineato l’orientamento di fissare un termine per dare modo agli avvocati di visionare il testo e di elaborare eventuali emendamenti, e di convocare una nuova assemblea chiamata a votare sul testo definitivo. Alcuni professionisti hanno evidenziato la necessità di riservare la possibilità di elaborare proposte modificative e il successivo voto soltanto a coloro che saranno regolarmente iscritti all’Assoforense. L’avvocato Lello Pesce, che ha presieduto la commissione per la modifica dello Statuto, ha illustrato alcuni dei punti fondamentali del testo: tra questi, l’obiettivo di favorire l’iscrizione dei giovani professionisti e dei praticanti con un abbassamento dell’entità delle quote e di spingere i professionisti verso l’iscrizione costante, anno per anno, alla stessa associazione, ma anche l’incremento del numero dei componenti del direttivo da cinque a sette.

Il presidente dell’assemblea Gino Di Meglio ha espresso l’opinione secondo cui il nuovo direttivo sia eletto sulla base del nuovo Statuto, da approvare prima della consultazione elettorale, chiedendo contestualmente il parere dell’assemblea.

Su questo punto l’avvocato Francesco Pero ha espresso parere contrario in quanto gli associati dovrebbero comunque prendere prima visione della bozza del testo, e solo poi decidere sull’auspicio dell’avvocato Di Meglio; tuttavia il presidente Buono ha precisato che le tempistiche fissate tengono conto di tali esigenze.

A questo punto l’avvocato Alberto Barbieri è nuovamente intervenuto tuonando contro l’intenzione di eleggere un nuovo direttivo, che sarebbe controproducente in un momento come questo in cui bisogna costantemente dialogare col governo per ottenere la stabilizzazione, ottenendo in questo l’appoggio dell’avvocato Pacifico.

I toni sono leggermente saliti di tono nella discussione, ma l’avvocato Gino Di Meglio, pur dicendosi d’accordo col punto di vista di Barbieri, ha comunque ribadito che tale orientamento andrà discusso in assemblea dopo l’approvazione definitiva del nuovo Statuto.

Mentre il terzo punto, relativo all’indicazione dei termini per le iscrizioni e la presentazione delle candidature per le elezioni, è stato rinviato, anche l’avvocato Luciano Venia è intervenuto a favore di una continuità nella guida dell’associazione in questo momento decisivo.

A chiudere i lavori è stato l’avvocato Gianpaolo Buono, che a dispetto dei riconoscimenti di stima dell’assemblea, ha ribadito la sua ferma opinione sulla necessità di procedere a nuove elezioni, e quindi di passare la mano, anche per una questione di coerenza, in quanto al termine del periodo di presidenza Cellammare fu votato un deliberato che andava in tale direzione, cioè di evitare di andare oltre il limite temporale previsto dallo statuto, e Buono si è detto intenzionato a rispettarlo. Dunque, le tappe verso le elezioni sono già tracciate: adesso è la volta delle modifiche statutarie, poi appuntamento al 24 marzo.