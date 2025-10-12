Stati Generali delle Isole Minori, Ischia chiede risposte concrete

A Lipari si sono conclusi gli Stati Generali delle Isole Minori marine, promossi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare. Una tre giorni di incontri, dibattiti e relazioni per affrontare in modo organico le difficoltà strutturali, economiche e sociali che accomunano le isole italiane.

Nel suo intervento in videocollegamento, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’impegno del Governo a “dare pieno rilievo all’insularità”, ricordando che “vivere le isole minori tutto l’anno comporta sacrifici, disagi, costi più alti e spesso la mancanza di servizi essenziali come sanità, istruzione e mobilità”. Meloni ha annunciato nuovi interventi e oltre 100 milioni di euro già destinati alle isole, ribadendo che l’obiettivo “è renderle luoghi da vivere e non solo da visitare”.

Sulla stessa linea il ministro Nello Musumeci, che ha parlato di “diritto alla dignità per chi abita nelle isole minori”, denunciando le gravi carenze sanitarie e infrastrutturali, e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ha richiamato l’urgenza di “non ridurre le isole a mete turistiche ma a comunità da proteggere e valorizzare tutto l’anno”.

In rappresentanza dell’isola d’Ischia sono intervenuti Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, e Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola Terme. Entrambi hanno portato al tavolo nazionale l’esperienza e le istanze dell’arcipelago campano, rivendicando un ruolo attivo e un’attenzione strutturale alle necessità delle comunità isolane.

“Abbiamo finalmente un contenitore, la norma costituzionale, ora è tempo di riempirlo di contenuti: norme concrete e risorse adeguate” ha dichiarato Pascale, ricordando che “dopo la modifica dell’articolo 119 della Costituzione, la Repubblica ha il dovere di colmare il divario tra le isole e la terraferma”. Il sindaco di Lacco Ameno, che ieri ha relazionato sui temi dell’istruzione e della sanità, ha ribadito la necessità di trasformare in azioni il quadro normativo esistente: “L’auspicio è che il disegno di legge Musumeci-Calderoli vada proprio in questa direzione. Andiamo avanti, insieme”.

Un po’ fumoso e dal taglio populista, l’intervento di Giosi Ferrandino, che ha evidenziato il peso delle disuguaglianze quotidiane: “Gli isolani pagano fino a 8 euro per percorrere 18 miglia, mentre sulla terraferma lo stesso tragitto costa un euro. Se un treno ritarda di un quarto d’ora, un cittadino arriva a casa dopo quindici minuti, un isolano può impiegarne tre ore”. Ferrandino ha toccato anche i temi della scuola e della sanità: “Su 87 isole solo quattro hanno un piccolo ospedale. Ischia ha la fortuna di avere il Rizzoli, ma altrove i cittadini possono contare solo su medici che arrivano poche ore a settimana. È tempo di presidiare le risorse e portarle a casa, costruendo un percorso comune di crescita e sviluppo sostenibile”.

Le parole dei due sindaci ischitani, accolte con favore dalla platea dei rappresentanti delle isole, confermano quanto la questione insulare sia tornata centrale nel dibattito nazionale. La sfida, ora, è trasformare la consapevolezza in azione politica. Lipari, almeno per tre giorni, è diventata il simbolo di un’Italia che non vuole lasciare soli i suoi confini di mare.

Legnini: “Ischia ha dato una risposta straordinaria, ma ora servono sicurezza e ricostruzione coordinata”

Nel corso degli Stati Generali sulle isole minori, tenutisi a Lipari alla presenza del ministro Nello Musumeci e dei vertici della Protezione Civile, Giovanni Legnini ha preso la parola con il tono di chi ha vissuto in prima persona la complessità di una doppia emergenza, quella del sisma del 2017 e della frana del novembre 2022. “Non voglio raccontare fatti, ce ne sono già molti e tutti attingibili dalle fonti aperte”, ha esordito. “Voglio piuttosto offrire alcune considerazioni che nascono dall’esperienza di Ischia, un territorio che ha saputo reagire con straordinaria efficacia”.

Il commissario ha ricordato la pronta risposta di istituzioni, corpi militari, Capitaneria di porto, forze dell’ordine e cittadini, sottolineando il ruolo determinante del sistema di protezione civile e della collaborazione fra amministrazioni. “Il Governo fu tempestivo, il Prefetto Palomba coordinò con grande efficacia, il ministro Musumeci intervenne di persona nell’immediatezza della tragedia”, ha spiegato Legnini, descrivendo un’isola “spezzata in due, con il porto di Casamicciola inagibile e vaste aree invase da fango e detriti, mentre un’altra parte non poteva e non doveva fermarsi”.

Da quell’esperienza, ha detto, emergono alcune lezioni fondamentali. La prima riguarda proprio il coordinamento: “Il nostro sistema di protezione civile è una delle istituzioni che unisce il Paese. La governance nelle emergenze, soprattutto nelle isole minori, deve basarsi su una responsabilità condivisa e sulla piena collaborazione tra tutti i livelli di governo”.

Il secondo punto, secondo Legnini, è il ruolo della scienza e della tecnologia. “Le isole minori, per la loro fragilità e per il carattere multi-rischio che le contraddistingue, hanno bisogno del contributo dei centri di competenza, delle università e della ricerca. Noi abbiamo potuto contare su una risposta immediata e preziosa, come quella dell’Università di Firenze che installò in pochi giorni un sistema di monitoraggio efficiente”.

Infine, il commissario ha richiamato la necessità di collegare la gestione dell’emergenza alla ricostruzione. “Occorre attivare rapidamente percorsi di ricostruzione che non si limitino a riparare i danni, ma riducano il rischio. Ischia, dopo anni di incertezze, ha finalmente approvato il Piano di ricostruzione ad agosto, e ora bisogna proseguire senza passi falsi”.

Legnini ha citato un esempio concreto: “La ripulitura degli alvei, operazione necessaria e utile, ha però aumentato il rischio di deflusso in alcuni tratti. Serve una programmazione contestuale fra interventi emergenziali e strutturali, altrimenti si spostano i pericoli invece di eliminarli”.

Chiudendo il suo intervento, il commissario ha rivolto un pensiero all’isola d’Ischia e ai cittadini che ancora attendono il ritorno alla normalità: “Troppi cittadini aspettano la ricostruzione delle proprie case, tra vincoli, rischi e pratiche di sanatoria da definire. Ma il processo è avviato e, con l’impegno congiunto di Comuni, Sovrintendenza e istituzioni, potrà finalmente procedere con maggiore efficacia”.

“Ischia”, ha concluso Legnini, “rimane un laboratorio di esperienze e di sfide che possono servire a tutto il Paese. La sicurezza è la condizione necessaria per lo sviluppo delle nostre isole e per garantire un futuro stabile alle comunità che le abitano tutto l’anno”.