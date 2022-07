Stasera caccia al tesoro nel borgo di S. Angelo per grandi e piccini

L’appuntamento è alle ore 19.30 vicino all’arco in pietra da cui si accede al borgo. I bambini di 4 anni dovranno essere accompagnati da un genitore durante tutto il percorso.

Per consentire agli organizzatori di formare le squadre per età è richiesta obbligatoriamente la prenotazione scrivendo sulla pagina Facebook Andiamo Avanti per Serrara Fontana .



Saranno gli operatori de “Il Mondo di Alice” a farvi divertire tra le stradine del borgo. Basterà risolvere i vari indovinelli per arrivare alla meta finale. È consigliato abbigliamento comodo.

Mentre i più piccoli giocano gli adulti potranno visitare i mercatini artigianali e di florovivaismo che stasera aggiungeranno colore, sapore e profumi al suggestivo borgo.