STARS vs STARS: la mostra fotografica di Orlando Faiola inserita nel programma dell’Ischia Global Festival

Sarà inaugurata domenica 10 luglio alle ore 19,30 a Villa Arbusto a Lacco Ameno la mostra fotografica intitolata STARS vs STARS. Oltre trentacinque i ritratti del fotografo Orlando Faiola che immortalano personalità internazionali del mondo del cinema, della cultura e dello spettacolo. Presenti tra loro tanti volti noti che hanno calcato, nell’arco degli ultimi tre anni, il palcoscenico dell’Ischia Global Festival, la kermesse ideata e organizzata da Pascal Vicedomini e che vanta la presidenza onoraria per l’edizione 2022 del regista irlandese Jim Sheridan. L’esposizione fotografica allestita tra il suggestivo colonnato all’esterno del complesso museale di Villa Arbusto, rientra nel programma di questa ventesima edizione del festival che si terrà dal 10 al 17 luglio.

Ritratti che svelano e raccontano in modo empatico attraverso sinuosi giochi di luci e ombre, la sensibilità celata nei soggetti immortalati nell’attimo dello scatto. Si evidenziano personalità di calibro internazionale che spaziano dal magico mondo del cinema, al sonoro mondo della musica, dal mondo fantasioso della letteratura al sinuoso mondo dell’arte e dello spettacolo.

Osservando le istantanee, si potrà ammirare, avvolti da un’atmosfera sospesa nel tempo, lo sguardo ipnotico di Sting, il fascino di Trudie Styler, il volto espressivo dello scrittore Erri De Luca, il carisma dei registi premi Oscar Bille August e Paul Haggis, la bellezza e il fascino delle attrici Madalina Ghenea e Gina Gershon, la simpatia del presidente onorario Tony Renis e dell’attore e regista statunitense Steven Fisher, la dirompenza del cantante e attore Clementino, solo per citarne alcuni.

“Amo la fotografia perché mi da la possibilità di fermare il tempo, di interpretare la realtà ricercandone il bello, il vero” – dichiara Orlando Faiola. “La presente mostra rappresenta un punto emozionante e motivo d’onore. Rappresentare Star del Cinema tra i quali Premi Oscar e Personalità Carismatiche e’ un sogno che si avvera e per questo ringrazio Pascal Vicedomini”. La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni fino al 17 luglio negli orari di apertura al pubblico di Villa Arbusto.

ORLANDO FAIOLA. Classe 82, napoletano, appassionato di arte fotografica, ama catturare immagini scrivendo con la luce storie, impressionando luoghi, eventi e stati d’animo. Crede nella fotografia in quanto unico mezzo per rendere immortale un attimo, considerandola un potente mezzo di espressione e comunicazione. Inizia a scattare in maniera del tutto autodidatta, lasciandosi guidare dal proprio istinto e dalla personale interpretazione di ciò che lo circonda, imparando sbagliando, attingendo nozioni dal web e da amici professionisti del settore.

Fotografare è per Orlando un modo per giocare con la realtà, il mezzo che rivela ciò che spesso i nostri occhi non valutano, l’arte attraverso la quale esprime la propria visione di vissuti interpretati con una differente rilevanza dei dettagli. “Il concetto di realtà è abbastanza relativo: di essa esiste sempre una parte oggettiva ed una soggettiva. Un punto di vista personale può modificarla drasticamente e quel momento, immortalato per sempre, susciterà diverse ed infinite emozioni ”.

Di anno in anno le sue foto che ritraggono, e quindi raccontano, luoghi e volti ad essi legati visitati in giro per il mondo e postate sui vari social network hanno via via riscosso il consenso del pubblico spingendolo a migliorare sempre di più. Si è classificato secondo all’unico concorso provinciale al quale ha partecipato dove la giuria ha riconosciuto sapienza espressiva dell’opera presentata.

Da tre anni vive ad Ischia dove ha partecipato a diverse manifestazioni culturali di rilevanza nazionale ed internazionale nel mondo della cultura e dello spettacolo riscuotendo un ottimo successo di condivisione ed apprezzamento delle proprie immagini.

Il Teatro Lendi in provincia di Napoli è altresì luogo dove Orlando ama esprimersi lasciando vivere per sempre le opere messe in atto dagli artisti che ne calcano il palco. Recentemente le sue foto hanno con successo rappresentato lo show di Pascal Vicedomini “Paradise” per RAI2. Ad oggi la ricerca su Google del nome Orlando Faiola è associato a personalità del jet set , a link che riportano a testate giornalistiche italiane ed internazionali e riviste del mondo dello spettacolo.

I ritratti presentati per “StarsVsStars” ne sono la dimostrazione e raccontano la sua personale visione dei momenti vissuti dalle Celebrità presenti nei luoghi sopra indicati.