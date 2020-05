Stare nella distanza, i prossimi incontri online

Continuano gli appuntamenti con le conferenze telematiche promosse da Dipartimento di Architettura Università Federico II – Circolo G. Sadoul – Istituto Italiano Studi Filosofici

nel progetto “STARE NELLA DISTANZA – sguardi sul dopo coronavirus, il ciclo di Seminari a cura di Francesco Rispoli – Segreteria scientifica M. T. Giammetti e A. Picone

Live streaming su facebook : starenelladistanza.diarc.3

Gli incontri – 30 minuti per la relazione e 30 per la discussione – si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina dal 17 aprile al 5 giugno. Il programma completo e la presentazione dei relatori è consultabile sul sito www.sadoul.it

Prossimi incontri

ven. 15 maggio ore 17.00 – Antonio De Rosa ( scrittore)

Sommario della nuova peste

ven. 15 maggio ore 18.15 – Antonio Autiero ( Prof. Emerito Teologia Morale Un. Muenster – Germania)

Il vuoto, lo spazio, l’etica: abitare l’emergenza

sab. 16 maggio ore 11.00 – Renato Parascandolo (Giornalista, saggista, già Dir. Rai Educational e EMSF)

Informazione e conoscenza tra pandemia ed “economia del gratis”

sab. 16 maggio ore 12.15 – Fabio Mangone (Prof. Storia dell’Architettura Univ. Federico II)

La salubrità della città e le radici dell’Urbanistica moderna

ven.22 maggio ore 17.00 – Andrea Sciascia (Prof. Comp. Archit. e Urbana Univ. Palermo)

Nuove tecnologie, architettura, città e paesaggio

ven. 22 maggio ore 18.15 – Massimo Perriccioli (Prof. Tecnologia dell’Archit. Univ. Federico II)

Design for a real world

sab. 23 maggio ore 11.00 – Carla Danani (Prof. Filosofia Morale Univ. Macerata)

Questioni di giustizia

sab. 23 maggio ore 12.15 – Rosanna Valenti (Prof. Lingua e Letteratura latina Un. Federico II)

Filologia vs fake news