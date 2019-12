ROMA (ITALPRESS) – Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, capitolo conclusivo della nuova trilogia di Star Wars, si piazza in testa al box office con un incasso di 5,2 milioni dall’uscita in sala (mercoledì). Secondo posto per Pinocchio di Matteo Garrone che incassa 2,6 milioni. Il primo Natale, la nuova commedia natalizia con Ficarra e Picone, scende al terzo posto, con 2 milioni di euro (complessivamente oltre 6 milioni).

