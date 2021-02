Stanley Tucci ritorna sulle orme del coniglio da fossa e di Ischia

- Advertisement -

Tucci già conoscitore della nostra isola e della nostra tradizione del coniglio da fossa e cucinato nel coccio, “perchè papà Riccardo – ci racconta la ciurma de Il Focolare – glielo aveva raccontato nella cantina del focolare alcuni anni fa e tornato a Ischia e ha chiesto a noi della ciurma di raccontare la nostra storia di terra con la serie “searaching for Italy”.”

“Searching for Italy è una serie originale della Cnn in sei parti che segue il candidato all’oscar Stanley Tucci mentre viaggia attraverso l’Italia per scoprire i segreti e le delizie delle cucine regionali del paese. gli spettatori guardano Stanley mentre si gode la lussuosa e cremosa carbonara di Roma, la deliziosa semplicità della pasta alla norma siciliana, la setosità del risotto allo zafferano di Milano, la tenerezza croccante della bistecca alla fiorentina, il perfetto ragù alla bolognese classico e la migliore pizza del mondo a Napoli. Tucci ci attraverso i sapori, come la diversità della cucina italiana offre una porta attraverso la quale è possibile intravedere la storia e la cultura italiana.”

Ecco come la raw tv ha descritto l’idea di Tucci.

- Advertisement -

La prima puntata in esclusiva americana sarà dedicata alla Campania e all’interno della Campania ischia.

“Noi della ciurma ci siamo trovati a raccontare la nostra storia di terra,per la prima volta senza di lui, molto emozionante , ma ci siamo impegnati e lo abbiamo fatto con serietà. Ci saremo riusciti? Per ora lo scopriranno gli americani, visto la prima puntata di “searching for italy” dedicata alla Campania andrà in onda domani sera 14/02/2021 giorno di S. Valentino in esclusiva Cnn, ci informeranno quando ci sarà la distribuzione in Europa.”