Stani Verde vuole sdemanializzare un tratto di costa, la zona dal tunnel “lato nord” al Piazzale C. Colombo

Il comune ritiene che sia «venuta obiettivamente meno la loro destinazione agli usi pubblici del mare».

Lungo la costa foriana vi è un’area demaniale che secondo l’Amministrazione comunale dovrebbe essere sdemanializzata e si tratta della zona dal tunnel “lato nord” al Piazzale Cristoforo Colombo.

La Giunta ha quindi approvato la delibera di “Atto d’impulso per l’avvio delle necessarie procedure al fine della sdemanializzazione/sclassifica di siti non più rispondenti ai pubblici usi del mare”.

In proposito si richiama quanto previsto dall’articolo del Codice della Navigazione relativo alla “Esclusione di zone dal demanio marittimo”: «Le zone demaniali che dal capo del Compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro per le Comunicazioni di concerto con quello per le Finanze».

Ebbene, da una ricognizione compiuta dal V Settore è stato rilevato «che nel territorio di Forio vi sono numerose aree formalmente appartenenti al demanio marittimo ma che, sembrerebbero non soddisfare più le caratteristiche demaniali dell’inalienabilità, imprescrittibilità ed inespropriabilità, essendo venuta obiettivamente meno la loro destinazione agli usi pubblici del mare, pur senza essere mai intervenuto un formale provvedimento di cessazione della demanialità».

Tra queste aree rientra appunto la zona indicata.

La delibera ricorda che il codice civile prevede che «il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa».

Una circolare dell’Agenzia del Demanio del 2008 ha chiarito: «L’amministrazione marittima promuove la rilevazione delle aree non più utilizzabili per pubblici usi ed avvia la procedura – che si conclude con la emanazione di un decreto (c.d. decreto di sclassifica) adottato di concerto dai competenti dirigenti del Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia del demanio».

Dunque il presupposto del provvedimento di esclusione è la valutazione in ordine alla inutilizzabilità del bene per pubblici usi del mare.

La Giunta dà atto, «nelle more di una completa ricognizione delle aree, che da quanto condiviso con il competente Ufficio sembrerebbero non soddisfare più le caratteristiche demaniali dell’inalienabilità, imprescrittibilità ed inespropriabilità, in quanto è venuta obiettivamente meno la loro destinazione agli usi pubblici del mare, l’area in argomento (zona dal tunnel “lato nord” al Piazzale Cristoforo Colombo) effettivamente rientra tra le fattispecie non più rispondenti ai pubblici usi del mare».

Di qui l’iniziativa di «dover sollecitare i necessari accertamenti da parte della competente Autorità Marittima» avendo il Comune «necessità impellente di conseguire la pronuncia sull’istanza di sdemanializzazione» per tale zona, alla luce di progetti che la riguardano.

La delibera demanda al V Settore «ogni ulteriore ed eventuale adempimento consequenziale al presente deliberato e di sollecitare la competente Autorità Marittima ad attivare d’ufficio i necessari sopralluoghi atti a verificare, sul demanio marittimo di competenza, che tale zona non è più rispondente ai pubblici usi del mare per procedere alla sdemanializzazione/sclassifica del sito; che a parere di questa Amministrazione non soddisferebbe più le caratteristiche demaniali, essendo venuta obiettivamente meno la a sua destinazione agli usi pubblici del mare».

Il budget messo a disposizione per le necessarie attività ammonta a 6.000 euro.