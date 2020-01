Stani Verde vs Michele Regine: “Piccolo e arrogante presidente del consiglio”

Gaetano Di Meglio | E’ polemica senza sconti. Stani Verde, impossibilitato a partecipare al civico consesso convocato per ieri mattina ci ha rilasciato una dichiarazione, dai toni forti, contro Michele Regine, il presidente del consiglio comunale di Forio.

«Caro presidente del consiglio comunale- ci ha detto uno Stani Verde indignato -, e uso la p minuscola perché non meriti la P maiuscola, ancora una volta credi che la tua arroganza politica non caratterizzi le tue azioni e, ancora una volta, hai convocato il consiglio comunale di Forio senza confrontarti con la minoranza, senza convocare una capigruppo e seguendo il tuo metodo da piccolo dittatore.

A noi foriani quelli come te non piacciono. Il tuo atteggiamento politico, tipico di chi deve avere qualche altra cosa per farsi valere, non fa crescere il paese. Ma devo pensare che sia la vergogna che avete di voi stessi quella che vi spinge a convocare il consiglio comunale alle dieci del mattino.

Ma davvero hai paura di convocare il civico consesso in un orario in cui i cittadini di Forio possono partecipare? Davvero hai paura – sottolinea ancora Verde – a convocare il consiglio comunale dopo il confronto con le parti politiche? O quando sali le scale del sindaco Del Deo pensi davvero di fare i passi verso il tuo prossimo “lavoro” dopo Del Deo?

Caro Michele Regine – continua Verde -, a Forio gli uomini si raccontano per quello che valgono e per quello che fanno. Tu hai scelto di nasconderti. Si, perché, alle dieci del mattino è l’orario perfetto per chi deve fare le cose senza farsi vedere. Noi non abbiamo paura di confrontarci a viso aperto, come veri foriani e in orari consoni ad eventi del genere. Non abbiamo bisogno di fare le cose senza che ci vedono, anzi, più ci vedono meglio è. La prossima volta, caro presidente, convoca la capigruppo e inizia a rispettare anche i consiglieri comunali che lavorano.

Questa volta hai fatto i conti e non hai sbagliato – la stilettata conclusiva di Verde è al vetriolo – con il numero legale. Chissà la prossima volta come andrà a finire.»

Parole di fuoco che accendono l’atmosfera della politica. Vedremo come evolverà!