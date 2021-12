Stani Verde: «Vogliono prendere in giro i cittadini e questo mi fa infuriare!»

Una seduta movimentata, quella del Consiglio comunale di Forio. E certi comportamenti della maggioranza hanno fatto andare su tutte le furie il consigliere di opposizione Stani Verde.

– Cosa è accaduto che ti ha fatto tanto arrabbiare?

«Io mi arrabbio quando, come stamattina, mi rendo conto che vogliono a tutti i costi prendere in giro i cittadini, quando dicono cose inesatte, questo in modo particolare non lo sopporto. E mi spiego. Innanzitutto per quanto riguarda alcuni accertamenti dell’Imu. Praticamente il Comune di Forio, senza attendere l’approvazione della nuova legge in materia di fiscalità e senza attendere l’esito di alcuni ricorsi proposti presso la Corte Costituzionale, si è subito attivato già dal 2016. Inviando cartelle in cui chiedono a persone e nuclei familiari con residenza in comuni diversi il pagamento dell’Imu anche sulla prima casa. Tutto ciò potrebbe essere legge ma non era il caso di combinare questa “frittata”.

Oltretutto, purtroppo, questo avviene in un momento già di grave crisi che ha messo le famiglie in gravi difficoltà economiche, adesso arriva questa ulteriore mazzata che potrebbe tra l’altro anche esporre l’Ente a dei ricorsi. E potrebbe soccombere. Quindi parliamo anche di un danno erariale. Ovviamente le risposte non sono state soddisfacenti, come al solito ci accusano, non abbiamo nemmeno capito di cosa. Intanto a pagarne le spese sono i cittadini. Nel comportamento della maggioranza mi sembra di cogliere sempre una sorta di sufficienza per liquidare i nostri interventi, come se le nostre richieste e sollecitazioni non fossero a attuali, aggiornate. Per loro è importante liquidarle con sorrisetti e battutine. Vogliono incassare l’Imu da altre 100 famiglie e vanno dritti per la loro strada, senza ascoltare noi dell’opposizione che rappresentiamo le istanze del cinquanta per cento dei foriani. Ma comunque in questo caso stiamo difendendo l’intera cittadinanza e stiamo chiedendo semplicemente di aspettare, come stanno facendo gli altri Comuni dell’isola».

– Ad ogni modo sembra che, al di là degli errori, vi sia assenza di collaborazione, di apertura, considerati i rinvii, il mancato inserimento degli allegati dei vari atti…

«La verità è che i consiglieri, molti consiglieri di maggioranza neanche leggono gli atti, a differenza di quanto imputano a noi quando ci dicono che siamo poco presenti. Ma guarda caso siamo sempre i più attenti. E spesso li smascheriamo su varie vicende. Ad esempio, abbiamo parlato anche dei lavori pubblici, del belvedere abusivo, ma semplicemente per mettere l’accento sul modo di fare di questa Amministrazione, molto approssimativo. I loro interessi si racchiudono nell’incassare e spendere, sono distanti dalle problematiche del territorio. Continuano a dire che a Forio va tutto bene, però a quanto pare… come si dice, “solo per il sazio le cose vanno bene?”».

– Parliamo della questione porto.

«Il Porto di Forio è sempre pieno ma poi porta pochi utili alle casse del Comune. Quest’anno un utile di poco più di 30.000 euro. Andando di questo passo, praticamente per restituire l’investimento agli investitori privati ci vorranno più di 40 anni. Ho chiesto maggiore controllo perché è impossibile andare avanti così. Abbiamo visto tutti che il porto di Forio è se non il più gettonato, sicuramente pieno all’inverosimile. Ad agosto addirittura venivano messe imbarcazioni in doppia e tripla fila, contro tutte le leggi in materia di sicurezza. Poi però se andiamo a guardare il risultato finale, è sempre molto deludente.

Ci siamo presi, io in modo particolare mi sono preso la responsabilità di quello che ho detto. Non ho paura di essere smentito e sono sicuro che prima o poi si farà luce sulle mancate entrate, anche se può essere bocciata la proposta di una commissione di inchiesta sul posto. Se non sbaglio fu già bocciata all’epoca. Oggi ho proposto di istituirla. Ma quando ho visto che comunque non c’era neanche volontà di ascoltarci perché mentre parlavamo il sindaco e il presidente del Consiglio chiacchieravano al telefono e ridevano tra loro, ho capito ancora una volta che a queste persone i problemi del paese non interessano e quindi ho sorvolato…».