Stani Verde: “Verso una vittoria al primo turno. La gente ha voglia di darci una fiducia netta”

Con il candidato a sindaco Stani Verde, prima del silenzio elettorale per fare il punto della situazione e comprendere quale sia il sentimento che si è percepito in questa campagna elettorale. Qual è stato il tuo viaggio nel popolo di Forio in questo mese in cui hai incontrato persone, quando ci hai parlato, quando hai ascoltato le loro speranze, le loro necessità e la voglia di energia che ha Forio?

Il nostro viaggio tra la gente è iniziato tanto tempo fa. Io non sono uno di quei candidati che va casa per casa, perché non mi piace infastidire. Io vado a casa magari quando vengo invitato. Il nostro è stato un lavoro di ascolto lungo cinque anni, in cui abbiamo ascoltato le persone, supportate per quelle che erano le nostre possibilità perché, essendo all’opposizione, non è che si possono fare grandi cose. Però ci siamo fatti vedere e sentire vicino la gente. Quando un cittadino aveva un problema non si è sentito solo, ha trovato una spalla forte perché siamo un gruppo molto grande, molto deciso e non abbiamo mai avuto paura di esporci per difendere le persone. Ecco perché abbiamo il nostro motto ‘Mai abbassare la testa’. Mai abbassare la testa perché il modo di fare dell’amministrazione di Francesco Del Deo e Mario Savio è un modo che tende a intimorire il cittadino. Parlando dei riscontri avuti negli ultimi giorni ne abbiamo avuti già di positivi. Il nostro programma è nato ascoltando le persone e le loro esigenze ed è un programma che parte dalle cose semplici perché la gente ci ha chiesto questo, di parlare di progetti fattibili e di dare una svolta subito sulla quotidianità. Forio in alcune strade è diventata invivibile.

Ci sono stati alcuni momenti che fanno soltanto disonore a chi si è reso protagonista. Hai risposto con il sorriso e hai fatto in modo che non si alzassero i toni. Cerchiamo di capire qual è stata la deriva che, con il tuo atteggiamento, hai bloccato.

Dal primo giorno della campagna elettorale ho cercato di inviare questi messaggi di distensione, sapendo che l’avversario, sentendosi schiacciato dalla nostra forza, avrebbe potuto fare il cosiddetto fallo di frustrazione che poi è avvenuto puntualmente. Ho cercato subito di lanciare un messaggio a tutti i miei sostenitori e ai candidati di non cedere alle provocazioni e ci siamo riusciti benissimo, tant’è vero che la nostra è una bella campagna elettorale. Abbiamo cercato di non rispondere mai alle provocazioni o comunque di rispondere in maniera pacata. La cosa che mi rattrista di più sono state le offese che furono fatte cinque anni fa ad alcuni candidati e a mio padre. Offese perpetrate per strada e dai palchi anche oggi che mio padre non è più tra noi, questo è triste. Io ho cercato di fare sempre scudo, soprattutto per i più giovani e mi sono preso tutte le cattiverie che ci hanno lanciato, cercando di non far pesare tutto questo ai nostri candidati.

Poi loro hanno due o tre personaggi all’interno delle liste che sui social hanno scritto di tutto e di più con cattiveria, bugie contro tutto e tutti, questo è dequalificante per la campagna elettorale e per loro stessi. Addirittura, ci hanno chiamato ‘sfravcatur’. Purtroppo, o per fortuna l’unica sfravcatura che vedo è quella per strada, fuori al campo sportivo di Panza e tutto lo sporco che vedo per il comune di Forio. Poi mi hanno offeso dicendo che non faccio la dichiarazione dei redditi o la faccio bassa. Dopo 15 anni di politica non c’è un solo atto amministrativo sul quale posso essere attaccato. Non ho assunto mogli, figli, nipoti, non ho preso milioni di euro di appalti come alcuni parenti di consiglieri comunali e quant’altro. Voglio ricordare a queste persone che un consigliere comunale che ha un’attività nel comune di Forio potrebbe essere facilmente bersagliato da chi detiene il potere e lo usa in maniera spregiudicata. Per questo motivo, le attività di famiglia sono intestate ad altri parenti che lavorano, pagano le tasse e fanno il loro lavoro in maniera onesta. Anche su questo faccio scudo, continuassero ad attaccarmi ma non attaccassero più la mia famiglia perché la pazienza e l’educazione hanno un limite, il mio sorriso non lo perderò, però queste persone ora hanno stancato.

La Forio che Stani Verde sogna da diverso tempo qual è?

Subito dobbiamo mettere in sicurezza la costa che è fragilissima. Purtroppo lo sappiamo, è sotto gli occhi di tutti, via Giovanni Mazzella è pronta a continuare a franare e dobbiamo mettere in sicurezza la montagna. Abbiamo questa spada di Damocle che è questa montagna bellissima, che è stata maltrattata in questi anni. Sogno una Forio, una Panza, rilanciate turisticamente. Il centro di Panza è solo una strada di passaggio. Vedere i nostri vicoli saraceni abbandonati nell’incuria più totale mi fa male. Mi fa male anche vedere che il nostro territorio non viene riproposto adeguatamente a livello turistico. Quello che faremo subito è questo: un rilancio turistico che partirà dalla cura della quotidianità, perché cittadini e turisti devono vivere il nostro paese e ne devono godere al meglio, e poi attraverso i grandi eventi. Eventi in cui ci saranno personaggi di livello nazionale e internazionale, come tra l’altro fanno altre località turistiche vicine e meno rinomate della nostra. Poi un’attenzione all’ambiente. Non possiamo permettere che ci sia un tubo a due metri dalla costa, mi riferisco alla condotta che sta sversando liquami in mare. Abbiamo bisogno del depuratore subito. Questa amministrazione ha fatto di tutto affinché il depuratore non si facesse a Forio, ma ci sarà un cambio di rotta già da martedì.

Per i primi 100 giorni di Stani Verde sindaco, qualora il popolo di Forio ti desse il mandato, ti senti di prendere un impegno, un obiettivo da realizzare?

Le persone si accorgeranno subito del cambio di marcia. Già pochi giorni dopo l’elezione saremo a lavoro per mettere in condizione Forio di accogliere i turisti in maniera adeguata. Vedrete un esercito in movimento, come nell’evento del Papa ad Ischia piuttosto che per il Giro d’Italia. Forio, nel senso positivo, venne messe a soqquadro. Ci sarà un’accelerazione sulla quotidianità, non ci saranno più strade dopo cento giorni che non sono illuminate o piene di buche. Non dovremo vergognarci con turisti di farli transitare tra l’immondizia e l’incuria. Poi partiremo con la progettazione del grande evento che abbiamo in mente per Natale. Sarà un Natale di rilancio, con una programmazione fatta da subito per regalare a Forio e all’isola di Ischia un evento che ricorderanno per tanti anni e che verrà riproposto. Grandi eventi ad inizio e a fine estate per prolungare la stagione, solo così possiamo rilanciare il turismo ad Ischia e anche un’azione di marketing per far conoscere Forio e l’isola d’Ischia in tutto il mondo.

Non c’è campagna elettorale che esista senza un appello al voto.

Il 14 e il 15 maggio chiedo la fiducia per la mia coalizione, una coalizione eterogenea, che vedo proiettata verso una vittoria al primo turno anche con una percentuale importante e questo mi fa ben sperare perché sento che la gente ha voglia di darci una fiducia netta. La gente guarda a noi come ultima speranza, abbiamo una responsabilità enorme che è quella di non deludere le persone perché ci sono grandi aspettative. Assicuro a tutti che dedicherò la mia vita affinché nessuno si debba vergognare più di vivere in un paese che discrimina, minaccia, costringe al silenzio e tarpa le ali ai suoi giovani, ai suoi imprenditori, alla sua gente..