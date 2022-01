Stani Verde: «Vergogna vaccini, ma Del Deo cavalca solo l’onda no vax!»

Sull’odissea dei cittadini che intendono vaccinarsi nell’unico hub disponibile interviene il consigliere di opposizione di Forio Stani Verde, che punta il dito non solo contro l’Asl, ma anche contro il sindaco Francesco Del Deo.

«Ho visto le file dei tanti cittadini dell’isola d’Ischia che fin dalle luci dell’alba si assembrano all’esterno del Palazzetto dello Sport di Ischia e mi sembra davvero assurdo che nel 2022 possiamo ancora permettere queste scene da terzo mondo, e chiedo scusa al terzo mondo.

Il sindaco Del Deo, invece di fare le solite sceneggiate come le abbiamo viste fare in passato dovrebbe chiedere all’Asl maggiore rispetto per Forio, per i foriani e per tutti i cittadini dell’isola d’Ischia.

Da parte mia sono pronto a mettere a disposizione gratuitamente, come ho fatto già in occasione dell’ospitalità ai sanitari durante la pandemia, la mia struttura alberghiera di Forio gratuitamente come location accessoria al fine di consentire una più rapida esecuzione della campagna vaccinale. Ma mi rendo conto che il vero problema, oltre a quello dei luoghi, è proprio quello delle risorse umane. Mi raccontano di attese lunghe ore con un solo operatore che esegue la puntura e con pochi addetti alla anamnesi. E’ grave che l’Asl non abbia riconfermato le due volontarie Valentina Scaglione e Jessica Vuoso, nonostante l’allarme sui prevedibili disservizi fosse stato lanciato già nel mese di ottobre, ed è grave che i cittadini dell’isola d’Ischia vengano trattati come cittadini di serie B.

A Forio contano solo le ditte che fanno i lavori pubblici che permettono i grandi appalti che favoriscono la circolazione di denaro e non gli ultimi: gli anziani, i fragili e quanti hanno bisogno di un’assistenza forte, vicina e puntuale.

Mi vergogno da consigliere comunale di dover assistere a scene come quelle mostrate dalle foto che avete pubblicato. Immagini di centinaia di cittadini in attesa del proprio vaccino, cittadini ai quali va il mio grazie perché con la loro vaccinazione in parte consentono anche la ripresa.

Ho paura che Del Deo oggi guardi solo ai no vax e a strumentalizzare quella parte politica e non a tutti i cittadini di Forio. E’ brutto dirlo, ma Francesco Del Deo sta dimostrando davvero tutta la sua incompetenza e inadeguatezza a rappresentarci in ogni sede».