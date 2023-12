Stani Verde: “Un Natale bellissimo grazie alla bellissima Forio” Arisa incanta!

Maria Funiciello | foto di Vito Colella e Pasquale Gargano | Il lungo cartellone di eventi Forio Xmas ha preso il via con il grande evento dell’accensione delle luminarie natalizie e il concerto di Arisa.

“Sono molto contenta di essere qui presente per questa cerimonia così importante. Io vi faccio i miei più cari auguri e vi auguro tutte le belle cose che desiderate” così Arisa, la madrina della serata inaugurale del grande cartello e di eventi “Forio Xmas” proposto dall’Amministrazione Comunale di Forio.

Un gremito piazzale Colombo è stato lo scenario perfetto per l’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, con l’esibizione dell’atleta Daniele Frangipani, e poi del classico e atteso switch on.

“Questa pista di pattinaggio sul ghiaccio è di una bellezza unica al mondo, qui in riva al mare e con un panorama mozzafiato non ha nulla da invidiare a mete estere come il Rockefeller Center. Questo Natale deve essere carico di energia e di vita, di luce! Anzi, che sia tutta l’isola illuminata, come lo è Forio dopo lo switch on. Una luce radiosa e di festa per tutti noi” commenta l’assessore al Turismo Jessica Lavista a margine dell’inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio.

“E’ la prima volta che allestiamo a festa il nostro paese e ci tenevo a spiegare il nostro progetto, un progetto semplice ma che punta a mettere in evidenza le bellezze del nostro paese. Non abbiamo voluto imitare altre località che festeggiano il Natale con luci d’artista o luci particolari, noi abbiamo voluto mettere in evidenza la bellezza del nostro patrimonio architettonico e paesaggistico. Oggi vedrete a Forio un qualcosa inimitabile. Le luci d’artista possono essere imitate, ciò che vediamo qui a Forio, invece, è inimitabile in quanto stiamo mettendo il vestito più bello per il Natale di Forio.

Stiamo mettendo in evidenza il nostro patrimonio. Ad essere illuminati sono la chiesa di San Gaetano, il Torrione, la chiesa del Soccorso, il nostro skyline che deve rimanere impresso nella mente dei cittadini e turisti. Io sono innamorato del nostro paese, come tutti quanti voi e le nostre bellezze uniche al mondo sono ciò che attira i turisti e li fa tornare. Su questo dobbiamo puntare” dichiara il sindaco di Forio, Stani Verde prima del fatidico countdown per l’accensione delle luminarie.

Un tripudio di luci e colori che hanno davvero vestito a festa il comune di Forio, catapultandolo nel Natale. Luci che hanno accompagnato il concerto di Arisa, piano e voce, sul palco predisposto in via Marina. Le note delle più belle canzoni di Arisa hanno ammaliato i presenti, amplificando le grandi emozioni del Natale e rendendo la serata ancora più memorabile. Tanti gli applausi per l’amatissima Arisa, felicissima di essere presente sulla nostra isola e colpita dal calore dei suoi fan che hanno intonato, con lei, cori e melodie.

Un successo targato Forio, che da il via al grande calendario Forio Xmas che si concluderà il prossimo 7 gennaio 2024.