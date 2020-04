Stani Verde: «Sospendiamo gli appalti e diamo un sostegno a cittadini e imprese!»

Buoni spesa ma non solo. A Forio, evidenzia Stani Verde, si potrebbe fare molto di più a favore di cittadini e imprese duramente provati dalla crisi economica conseguente all’emergenza Covid-19. Recuperando risorse che invece verranno spese per appalti succulenti che possono attendere tempi migliori. Troppo spesso per opere inutili o addirittura dannose.

«E’ il momento di incidere seriamente con azioni concrete e forti (mi rendo conto che ci vuole coraggio) – dichiara l’esponente dell’opposizione -. C’è la necessità di sospendere le procedure relative ad opere e lavori pubblici, bandi di gara, eccetera e le somme impegnate per tali attività devono essere utilizzate per la risoluzione delle mutate esigenze del paese. Annullando tutte quelle delibere che prevedono impegni di spesa non più accettabili a seguito dell’emergenza Covid e della crisi che sta per travolgerci, avremmo potuto mettere in campo azioni serie per aiutare i cittadini in difficoltà e per programmare una serie di azioni volte a favorire la ripresa economica nella fase 2 di questa emergenza».

Questo è il suggerimento lanciato a Del Deo. Ma gli amministratori, si sa, hanno interesse a portare avanti certi mega progetti e relativi appalti. E la ripartenza dei cantieri pubblici rappresenta una manna dal cielo… Ai cittadini bisognosi solo le briciole e alle imprese al collasso? Vedremo se l’appello di Stani Verde sarà recepito o cadrà nel vuoto.