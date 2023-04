Stani Verde: “Scendiamo in piazza e tra la gente, per un faccia a faccia con gli elettori”

In piazza. Senza palchi e senza annunci. All’improvviso (o quasi. Stani Verde e i suoi candidati, dopo la sede di Panza, “occupano” la Piazza centrale di Forio. Un flash mob, un incontro improvviso per parlare di Forio, per incontrare i cittadini e per condividere un pezzo di strada di questa campagna elettorale.

Un evento diverso, insolito. Una formula nuova che non rientra nello schema fatte e che si presta a molte valutazioni. Erano tanti, erano pochi, era fatta bene, era fatta male, è riuscita, non è riuscita: beh, Forio per la prima volta si è trovata “faccia a faccia” e senza filtri.

In piazza, con Stani Verde, sono intervenuti Franco Regine, Lucia Lombardi, Chiara Conti, Michele Calise, Renato Regine, Paola d’Amico, Gianni Mattera e Vincenzo Di Maio.

“Abbiamo deciso di fare qualcosa di diretto, non il solito comizio – ha spiegato Stani Verde in Piazza Pontone – dove ci sono i politici sul palco che dall’alto guardano i cittadini, ma stiamo facendo qualcosa di nuovo. Vogliamo essere un’amministrazione che vive tra la gente perché ascolta le persone. Qualcosa di diverso che parte dal basso, anziché sentire il solito politico che legge che gli viene scritto (l’attacco alla comunicazione di Capuano è diretta). Per una volta, aggiunge Verde, sentirete politici che rispondono alle domande fatte dai cittadini. Così come abbiamo fatto in questi giorni, anche in questo momento stanno arrivando istanze da parte dei cittadini attraverso i social, attraverso Whatsapp. Domande alle quali daremo risposta in tempo reale e voi sarete sicuri che la risposta che vi verrà data dal politico o dall’aspirante politico sono risposte vere e non preparate a tavolino”.

Poi si entra nel vivo: “Non è quello che scrive un suggeritore – chiosa il candidato sindaco -, ma quello che veramente sentiamo nel nostro cuore, quello che veramente vogliamo fare per il nostro paese. Vi invito a partecipare. Se c’è qualcuno che vuole parlare, c’è qualcuno che in questo momento che vuole fare una domanda, vi prego, avvicinatevi senza timore e diteci cosa pensate oppure condividete con noi una soluzione, una problematica. Sarebbe bellissimo, in questo momento, sentire qualcuno che si avvicina e che con coraggio ci dice cosa pensa che non va nel nostro paese e come potremmo aiutare il nostro paese a risorgere dal disastro in cui lo hanno lasciato. La nostra politica, lo so mi ripeto, sarà una politica di ascolto. Chi non è capace ad ascoltare – ripete ancora Verde -, non è capace di immergersi nella realtà del proprio paese. Perché se ascoltiamo, se sappiamo ascoltare, sappiamo dimostrare alla nostra gente, innanzitutto l’umiltà che deve contraddistinguere il politico. Il politico non deve essere il portatore della verità assoluta. Vi prego, avvicinatevi e iniziate a farci capire che cosa volete. Condividete con noi la vostra idea di paese?“

“Da quanti anni parliamo di opere? Da quanti anni parliamo di cosa bisognerebbe fare per risollevare il nostro paese?” si chiede ancora Verde. Poi si risponde: “La domanda, però, è questa “perché non è stato fatto?” E la risposta la potete avere, se leggete con attenzione le parole dei nostri avversari e le loro proposte, allora vedrete altre proposte e altre promesse da fare. Ancora cosa da realizzare. Non voglio fare polemica, però questa cosa ve la devo dire. State attenti ai bluff perché sono troppi anni che la gente si è fatta ingannare. Oggi propongono di realizzare un lungomare con 27 pedale. Io sarei felice se in questi 5 anni avessero messo in sicurezza quel tratto di costa che sta crollando. Altro che 27 pedane!” arriva la replica alle proposte di Pasquale Capuano e Francesco Del Deo.

“Potrei parlare per ore ma ecco, voglio che sentiate i nostri candidati. Sono qui per le vostre domande, di persona, perché è troppo facile andare sui social con le frasi scritte da qualcuno, magari studiate perché usano le parole che gente vuol sentirsi dire e non, invece, quelle che servono alla gente. Oggi non c’è bisogno di far sognare i cittadini, serve la consapevolezza del fatto che viviamo in un paese bellissimo. A noi non servono le grandi opere, oltre a quella a noi serve l’attenzione alla quotidianità, quella che cambia la vita dei cittadini. Solo questo potrà farci rilanciare turisticamente e far capire ai turisti che siamo una meta attenta al bello e all’estetica. Attenti ai servizi fondamentali che purtroppo non esistono. E penso alle persone disabili, o alle persone che hanno in casa persone diversamente abili e che non riescono neanche ad uscire di casa. Io vivo a casa Migliaccio, in una zona di degrado assoluto che si trova a Panza. Ho incontrato l’altro giorno una signora che, uscendo di casa, mi ha fermato e mi ha detto Stani, io ti devo chiedere scusa perché 5 anni fa non ti ho dato la mia fiducia. E io le ho detto che non doveva chiedermi scusa perché non sono stato forse bravo io, 5 anni fa, a far capire che potevano essere, insieme alla mia squadra, la persona giusta per risollevare folio. L’ho vista triste e le ho chiesto perché questa tristezza nei suoi occhi. Era triste perché, purtroppo, ha paura anche di uscire di casa, perché effettivamente quella strada è un disastro. Io fortunatamente non ho problemi, magari esco col motorino e non faccio fatica ad attraversare, invece per la signora è un problema enorme perché la signora ha difficoltà a deambulare e praticamente non può più uscire direttamente da casa. Ecco, questo vuol dire attenzione alla quotidianità, attenzione ad ascoltare la gente”.

Stani Verde interviene tra un candidato e l’altro, aggiunge, difende (in alcuni casi, dà voce ai cittadini e replica agli avversari: “Parlano di un bilancio turistico attraverso il turismo sportivo, però si dimenticano che non non abbiamo una piscina, che non abbiamo una palestra dove le persone possono praticare sport, specialmente le fasce deboli. Non abbiamo una struttura dove poter far giocare i nostri ragazzi all’esterno e penso a quanti si dilettano con lo skateboard o altri stili alternativi”

La conclusione, però, è un po’ anche una promessa: “Ma questa sera siamo qui, in piazza, per fare modo di fare campagna elettorale. Per far sì che il cittadino sia protagonista della vita politica sin dall’inizio e prima che sia formata la nuova amministrazione. Mi ha molto colpito l’intervento di Vito Calise che ci ha spiegato le proprie difficoltà. Ecco, così possiamo capire le difficoltà del cittadino, facendolo parlare. Abbiamo voluto questo momento di condivisione per confrontarci con i problemi reali della nostra gente. Ci sarà anche il tempo dei comizi”.