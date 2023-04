Stani Verde: “Ripartiamo da Panza. La parte importante di Forio dimenticata dalla maggioranza”

Nel tardo pomeriggio di giovedì 20 aprile, alla presenza di un folto

numero di sostenitori e dei candidati alla carica di consigliere comunale, si è tenuta a Panza l’inaugurazione della sede elettorale di Stani Verde, la cui candidatura a sindaco è sostenuta da una coalizione costituita da otto liste.

L’arrivo di Stani Verde nella frazione del Comune di Forio è stato salutato con

entusiasmo dai presenti, che hanno accolto calorosamente l’attuale leader della

minoranza consiliare, che il 14 e 15 maggio prossimi correrà per la poltrona più

ambita, quella di primo cittadino di Forio.

Dopo il consueto taglio del nastro, accompagnato dal fragoroso applauso della folla accorsa per assistere all’evento, l’aspirante sindaco ha tenuto un breve ma accorato intervento. Nel corso del proprio discorso, Stani Verde ha ricordato che «cinque anni fa aprimmo la campagna elettorale a Panza. Decidemmo di iniziare qui la nostra avventura, perché Panza era l’emblema del fallimento di cinque anni di amministrazione di Francesco Del Deo e Mario Savio. Ripartiamo da Panza, e la ritroviamo peggio di cinque anni fa».

«Panza – ha sottolineato Stani Verde – è una frazione importantissima non solo per Forio, ma per l’intera isola d’Ischia. Il centro è stato ridotto a una zona di passaggio per raggiungere Sant’Angelo», ha osservato con amarezza il candidato a sindaco. «Se per un attimo chiudete gli occhi – ha proseguito Stani Verde – non vi sarà difficile immaginare una piazza e dei vicoli belli e puliti, anziché sporchi e abbandonati. Ecco, se riuscite a pensare a tutto questo, potete avere un assaggio della nostra idea di rilancio per Panza», ha concluso