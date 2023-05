Stani Verde, Pasquale Capuano, Vito Iacono: domani “Il Confronto” al Ristorante Oasis

Gaetano Di Meglio | I candidati alle prossime elezioni di Forio a confronto giovedì 4 maggio alle ore 11:00 presso la sala del Ristorante Oasis di Forio. L’evento è organizzato dalle redazioni de Il Dispari e di Nuvola Tv con domande e argomenti uguali per tutti così come uguale per tutti sarà il tempo a disposizione per poter rispondere. Un vero e proprio confronto “all’americana” tra Pasquale Capuano, Stani Verde e Vito Iacono che vuole essere un’occasione per poter dare gli strumenti necessari ai cittadini affinché facciano una scelta libera e soprattutto consapevole in cabina elettorale.

Il confronto sarà trasmesso in diretta sulle pagine social delle due testate giornalistiche e in TV sul canale 80 del digitale terrestre e con ampi approfondimenti sul giornale in edicola. Sarà poi riproposto in replica alle ore 21.00. A condurre il confronto sarà Vincenzo Agnese per Nuvola Tv e Alessia Pecchiai per Il Dispari

LE REGOLE DE “IL CONFRONTO”

“Il Confronto” dalle redazioni de “Il Dispari” e “Nuvola Tv” si caratterizza per essere focalizzato sui contenuti con regole chiare. L’ordine iniziale degli interventi è collegato al sorteggiato effettuato dalla commissione mandamentale e dal successivo ordine sul facsimile e poi si procede a rotazione

Le risposte saranno scandite da un countdown da 2 minuti e sono previsti 3 bonus time da 1 minuto (durante tutto il confronto) per completare la risposta; è prevista la possibilità di replica ad ogni domanda (nel tempo massimo di 30 secondi), sono consentite domande incrociate fra i candidati. E’ previsto un appello finale dalla durata di 5 minuti (a cui si possono aggiungere i bonus time (al massimo 3) non utilizzati durante il confronto.

Ai candidati sindaci sono riservati 20 posti a sedere per propri supporter o candidati. I candidati non saranno seduti ad un tavolo ma saranno previsti degli sgabelli. Sarà possibile muoversi come nei veri dibatti all’americana. Le risposte saranno secche e dirette su argomenti di natura generale e specifica. È prevista una domanda “cavallo di battaglia” ovvero la sintesi di quello che è emerso durante la campagna elettorale. È prevista una domanda “tallone di Achille” su un argomento emerso dalla campagna elettorale.

Inoltre è prevista anche una “DOMANDA COMFORT”: un sostenitore può rivolgere una domanda al proprio candidato sindaco. Tempo risposta sempre due minuti.