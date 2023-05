Stani Verde: «Oggi splende il sole su Forio». La proclamazione del nuovo sindaco

Francesco Ferrandino | Una grande festa in mezzo alla gente. Ieri mattina nello storico Municipio al Soccorso Stani Verde è stato proclamato nuovo sindaco di Forio. Nel chiostro si sono radunati cittadini, consiglieri eletti e candidati per l’ufficializzazione di una nuova stagione politica per il comune del Torrione. Al momento di indossare la fascia tricolore, che ha sancito l’investitura a primo cittadino, uno Stani sorridente e visibilmente felice ha salutato i presenti con un breve discorso: «Il vostro affetto – ha dichiarato il neosindaco – per l’ennesima volta mi ha spiazzato ed emozionato. Vi ho promesso che dedicherò tutto me stesso al bene del nostro paese, e non sarà una cosa difficile, perché il vostro affetto è una carica incredibile, che in tutti questi anni mi ha aiutato ad andare avanti nei momenti più carichi di difficoltà, quando facevamo opposizione: sento la spinta di un intero popolo. Oggi abbiamo avuto un segnale positivo anche dal cielo: dopo tanti giorni di pioggia, oggi splende il sole su Forio».

Stani ha poi aggiunto: «Credevo che non mi sarei emozionato, perché fino a un minuto prima della proclamazione mi sentivo tranquillo, poi quando ho visto i vostri volti entusiasti, e quando ho sentito le parole che decretavano la proclamazione, in quel momento mi sono emozionato tantissimo, trattenendo a stento le lacrime».

FIDUCIA INCONDIZIONATA

Verde ha poi ricordato le perplessità di alcuni avversari: «Dicevano che l’eterogeneità della nostra coalizione sarebbe stato un problema per Stani Verde sindaco: invece, in tempi record abbiamo raggiunto la quadra, siamo ormai d’accordo completamente su quella che sarà la nuova giunta, e questo è merito di tutta la squadra, dei 124 candidati che il giorno dopo le elezioni sono venuti tutti da me dicendomi tutti la stessa cosa, quasi si fossero messi d’accordo, e mi hanno detto: “Stani, ci affidiamo a te, decidi tu, noi vogliamo solo che tu sia il miglior sindaco per Forio”. Questa per me è stata una grande gratificazione: le persone che mi hanno dato fiducia, accettando la candidatura in un momento difficile, in cui Forio non si sentiva libera dal peso di chi gestiva la cosa pubblica in maniera spregiudicata, hanno continuato a darmi fiducia anche oggi. Questa è la nostra forza, è la più grande speranza che ha Forio. E Forio sarà amministrata da un sindaco che ha dietro di sé 124 candidati, che per lui ci hanno messo la faccia e si sono impegnati: le loro istanze verranno portate avanti con forza da me, ma soprattutto il vostro sindaco ha dietro di sé un’intera cittadinanza che ama il proprio paese, e ama anche il proprio sindaco».

Infine, alcune dichiarazioni programmatiche sull’inizio della nuova consiliatura: «L’affetto della gente, oltre a rendermi felice, non mi fa avvertire la stanchezza della campagna elettorale. I cittadini si aspettano tanto da noi, e bisogna mettersi al lavoro già da subito, tra oggi pomeriggio e domani saremo all’opera per migliorare il nostro paese. Stiamo solo attendendo la proclamazione dei consiglieri eletti, forse ci potrebbe essere qualche sorpresa, come il riconoscimento di un consigliere di maggioranza in più, ma sarà appunto la proclamazione a dissipare i dubbi. In ogni caso durante il primo consiglio comunale presenteremo anche la giunta, in tempi davvero record. Abbiamo dunque smentito chi pronosticava problemi di compattezza e di tenuta, così come abbiamo smentito le sciocchezze di chi diceva che i giovani e le donne erano stati messi in lista solo per fare numero. Abbiamo un popolo che ci tiene uniti. Cinque anni fa, durante la campagna elettorale al ballottaggio, promisi che non avrei tenuto per me le spettanze riservate al sindaco: le metterò a disposizione delle fasce deboli, il mio stipendio sarà quindi a disposizione dei cittadini che hanno maggiormente bisogno».

E’ dunque cominciata l’era di Stani alla guida del paese: a breve, quindi, conosceremo anche la composizione del nuovo esecutivo, dopo che la commissione elettorale avrà diradato le residue incertezze sui nomi dei consiglieri eletti.