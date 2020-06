Stani Verde: «L’immobilismo di Del Deo sta facendo più danni del Covid-19»

Gaetano Di Meglio | Cittadini e imprese cercano di ripartire dopo il lockdown, ma le istituzioni, ad iniziare dai sindaci, non danno una mano. Anzi. Le opposizioni cercano di sollecitare iniziative che vadano incontro alle esigenze della gente, che tengano conto della gravissima crisi economica e cerchino di sostenere la ripresa. Ma gli amministratori sono sordi. E’ quanto denuncia ancora una volta Stani Verde, consigliere di opposizione di Forio, che però ammette che si tratta di un problema generalizzato all’intera isola e dunque non solo al comune amministrato da Del Deo.

Al quale l’opposizione ha chiesto di differire al 30 settembre il termine di pagamento dell’acconto Imu in scadenza il 16 giugno. Ma finora senza ottenere risposta. E per giunta il paese non è pronto ad accogliere i turisti che iniziano ad arrivare…

A Stani abbiamo rivolto alcune domande per conoscere il suo parere non solo di politico, ma anche di imprenditore.

Com’è la situazione sul territorio in generale?

«Il Paese è stanco. L’immobilismo di questa amministrazione sta facendo più danni del Covid-19».

La richiesta che avete fatto mi sembra sia abbastanza circostanziata e difficile da rigettare perché va nel senso del “buon senso” amministrativo.

«Sì, sono momenti difficili. Bisogna tagliare gli sprechi e aiutare i cittadini. L’amministrazione pensa di poter continuare a sprecare i soldi come faceva prima, non è mai il momento per farlo e in questo momento particolare bisogna fare ancora più attenzione. Abbiamo visto cose assurde, durante l’emergenza Covid abbiamo visto delibere con cifre inconcepibili. Abbiamo chiesto agli amministratori di organizzare degli incontri e non lo hanno fatto. Adesso siamo stanchi, come lo sono i cittadini. Ci arrivano denunce di fatti gravissimi. Addirittura ai turisti che stanno arrivando, abbiamo fatto trovare spiagge sporche e strade impraticabili, cosa inaudita per una località turistica come Forio».

Da imprenditore, tu sei ripartito con le tue aziende. Quali sono appunto le sensazioni da imprenditore?

«Da imprenditore sto continuando ad andare avanti, come tanti altri imprenditori. La sensazione è che qualcosa si stia muovendo in un senso positivo. I segnali sono incoraggianti, nell’ultimo fine settimana abbiamo registrato in albergo delle presenze, sembra che la grande paura sia finita, ma restano i danni dell’emergenza. La crisi economica si sente, ma le persone non rinunciano alle vacanze. Ischia tira ancora, ma dobbiamo recuperare e farci trovare pronti. Non dico di riportare subito l’isola ai fasti di un tempo, ma di riprenderci passo dopo passo».

Una riflessione sull’agire del Comune, della Regione e del Governo centrale? Da cittadino cosa hai percepito?

«Da cittadino, dico la verità, mi sento abbandonato da tutte e tre le istituzioni. Forse la Regione Campania è l’ente che ha cercato di fare qualcosa in più. La nostra fortuna è che viviamo in un paradiso, ma come cittadino e imprenditore mi sento abbandonato. Ma sono fiducioso, grazie a Dio siamo in un paradiso, anche se non bastano le bellezze naturali. Quanto meno in questo momento riusciamo a galleggiare. Parlo al plurale perché non è solo Forio indietro, anche gli altri comuni dell’isola non stanno facendo nulla per aiutare i cittadini e le imprese. E’ il momento di risvegliarci tutti e sei».

Riguardo alla richiesta di Consiglio comunale, quanti giorni di tempo vi sono per rispondere?

«Hanno 15 giorni di tempo per la convocazione. Entro il 16 giugno possono portare una delibera di Giunta recependo la nostra proposta e poi perfezionandola in Consiglio. Ad ora non abbiamo avuto segnali, come al solito ci snobbano».