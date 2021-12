Stani Verde: La triade non vuol discutere la nostre richieste! Scapperanno ancora dal consiglio?

E’ già polemica anche sulla semplice convocazione del Consiglio comunale di Forio, la cui seduta è fissata questa mattina, martedì 21 dicembre, alle ore 9.00.

A criticare la scelta del presidente Michele Regine sulla formazione dell’ordine del giorno è l’opposizione, in particolare Stani Verde, che evidenzia: «Il presidente del consiglio ha raggruppato tutte le richieste della minoranza in un solo punto all’ordine del giorno, peraltro inserito come ultimo… Già questo ci fa presagire che cercheranno di liquidare tutte le discussioni in poco tempo, senza entrare nel vivo dei problemi che stiamo segnalando da tempo e per cui abbiamo chiesto lumi al sindaco ed alla sua triade (gli altri purtroppo, vengono mortificati sempre di più, giorno per giorno)».

Una strategia non nuova, quella di inserire le interrogazioni dell’opposizione in fondo all’ordine del giorno e che, specie nel caso in cui questo sia corposo, viene adottata appunto per liquidare l’esame delle problematiche in poche battute o addirittura, in certi casi, rinviarle ad altra seduta se manca il tempo…

Stavolta poi si è deciso anche di raggruppare in un solo punto un bel po’ di temi scottanti, come evidenzia Verde: «Ci sono operai della Super Eco che si stanno vedendo decurtare ingenti somme dai propri stipendi e forse illegittimamente. Ci sono lavori pubblici che fanno letteralmente acqua da tutte le parti. Il randagismo sta diventando una piaga per il nostro paese. Sempre più strade sono diventate delle vere e proprie trappole. Ma tutto ciò non interessa alla triade che ha dimostrato di avere a cuore solo gli affidamenti di appalti e incarichi ad amici e parenti con particolare attenzione alle assunzioni di parenti e affini…».

Uno scenario purtroppo ben noto e un andazzo che si ripete. Del Deo e i suoi fedelissimi preferiscono appunto curare altri interessi, piuttosto che affrontare le conseguenze del loro modo di amministrare. E, come chiosa Stani Verde, «sono sempre più impegnati a minacciare per cercare di intimorire chi dissente».

Con queste premesse, la seduta consiliare di martedì si preannuncia incandescente come al solito, perché l’opposizione non starà certamente a guardare…