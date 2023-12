Stani Verde: «La più grande soddisfazione è aver risvegliato l’orgoglio foriano»

Gaetano Di Meglio | Con il primo cittadino di Forio Stani Verde commentiamo questi primi sei mesi da sindaco. Sei mesi importanti che hanno in qualche modo cambiato il ritmo dell’isola.

Immagino che negli ultimi cinque anni tante volte avevi pensato di indossare la fascia tricolore in questi giorni particolari delle festività natalizie. E’ un po’ un sogno che si avvera…

«Dico la verità, il mio sogno non era quello di mettere la fascia, cioè semplicemente di diventare sindaco. Il mio sogno era quello di avere la possibilità di poter realizzare quello che avevo in mente e che in parte abbiamo iniziato già a mettere in atto. Questi primi mesi sono stati affrontati al massimo delle nostre possibilità e spesso abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo. C’è qualcuno della mia squadra che lamenta che stiamo correndo troppo perché a volte siamo un po’ in affanno. Siamo stanchi, ma felici quando poi vediamo che abbiamo dei risultati positivi».

Questa, diciamo, è una domanda un po’ più larga. I problemi da affrontare, però, sono stati tanti. Te ne elenco un paio in particolare. Iniziamo da via Giovanni Mazzella. Mi sembra che i lavori siano partiti ed è importante per Forio alla luce di quello che abbiamo letto in questi giorni e che abbiamo anche pubblicato di un grosso problema in fondo al mare. Ma questo periodo è servito pure per dare una nuova organizzazione agli uffici del Comune.

«Siamo partiti non solo dai progetti ma anche dalla macchina amministrativa, soprattutto da questo. Abbiamo registrato la macchina amministrativa perché era il primo passo, quello fondamentale per poter partire bene e poi subito a lavorare per i problemi, quelli giornalieri, ovvero la classica quotidianità, e poi sui grandi problemi.

Hai citato via Giovanni Mazzella. I lavori sono iniziati, stiamo realizzando un intervento importante che metterà definitivamente in sicurezza per sempre quel tratto di strada. Poi ci sarà il secondo lotto, quello degli scogli, quindi poi elimineremo un muro a protezione della strada. Ma di grandi interventi nella nostra città ne abbiamo in progetto molti, lo ribadisco, come quello a Santa Maria al Monte, che si realizzerà tra poco. Poi entro fine anno dovremmo avere la certezza del finanziamento che ci permetterà di acquisire il terreno di via Casale, dal quale nascerà un bellissimo parco, attrezzato quindi con lavori a 360 gradi su tutto il territorio. Stiamo acquistando un terreno per una scuola provvisoria. Intendo che provvisoriamente quello stabile sarà utilizzato come scuola e successivamente l’investimento molto importante prevederà la realizzazione di una piscina».

I PROGETTI PER LA COLOMBAIA

In questi sei mesi, al di là di questi grandi interventi, hai dimostrato di avere buone interlocuzioni. Non a caso l’altro grande tema affrontato è quello della Colombaia. Mi sembra che tu lo abbia affrontato come nella storia di Forio non s’era mai visto. È arrivato il ministro Sangiuliano, che ha portato in dote 1.300.000 euro. Quindi, al di là dell’aspetto Colombaia, comunque è stata una sfida che ha aperto l’interlocuzione con il governo. Mi sembra che vi stia premiando.

«Noi ci muoviamo con grande umiltà. Magari qualcuno in passato ha millantato grandi amicizie che poi però non hanno portato grandi risultati per il nostro territorio. Noi, invece, con grande umiltà ci muoviamo, lavoriamo. Il risultato della Colombaia è tangibile, ha aperto in pochissimo tempo e adesso, con questo finanziamento importante, una prima tranche di 300.000 euro ci permetterà di realizzare l’anfiteatro, l’illuminazione, la messa in sicurezza del parco intorno alla Colombaia. E poi il secondo step, quello di un milione di euro, per riqualificare la villa. Ma non solo. E’ prevista anche una serie di eventi che andremo a creare per far conoscere questo nostro grande patrimonio a tutto il mondo.

E poi, soprattutto, un lavoro certosino con il governo su tante cose. Il commissario Legnini ci sta aiutando a mettere in sicurezza il nostro territorio dopo la frana. Sempre insieme al governo stiamo cercando di recuperare le risorse dopo il sisma. A settembre abbiamo accertato danni che addirittura incredibilmente non erano mai stati segnalati. Ma sono talmente tanti gli interventi, che adesso faccio anche fatica a ricordarli tutti. Interventi importanti che cambieranno il volto della nostra Forio e in alcuni casi ci daranno un paese più sicuro».

GIA’ PROGRAMMATO IL 2024

Tu hai giocato per molti anni a calcio e secondo me in gergo calcistico sei arrivato e hai segnato i primi due gol nei primi 5 minuti della partita. Il primo gol lo hai fatto sicuramente quest’estate con Sette km di tramonto, si è accesa ancora di più l’economia di Forio. Poi hai raddoppiato con le iniziative per Natale. Adesso però devi mantenere le aspettative per 90 minuti…

«E’ fondamentale non abbassare la guardia, però non ho paura del futuro, perché se è vero ciò che abbiamo seminato, abbiamo veramente ancora tantissimi frutti da raccogliere. Poi siamo un fiume in piena con le idee. Infatti mentre stavamo pensando e organizzando questo Natale, già stavamo pensando all’anno prossimo. Infatti al massimo per gli inizi di febbraio presenteremo il programma per tutto l’anno 2024, sia estate che inverno. Stiamo pensando a degli eventi che ci devono traghettare a fine stagione, ottobre e novembre, verso il prossimo Natale, quello del 2024, che sarà ancora più bello e ancora più spettacolare.

Siamo riusciti a far conoscere il nostro paese, la nostra isola, perché noi quando ci muoviamo, non ci muoviamo solo come Comune di Forio, cerchiamo di muoverci come comunità intera. Condividiamo con tutta l’isola d’Ischia. Siamo riusciti insieme a mettere in atto delle iniziative che ci hanno portato a circa 40 milioni di visualizzazioni in mercati che per noi sono nuovi come Stati Uniti, Norvegia, Spagna. Quindi stiamo pensando veramente a tutto: a migliorare il nostro territorio, alle iniziative per valorizzare la nostra offerta turistica e soprattutto stiamo pensando anche al marketing perché ci sono cose che il mondo non sa dell’isola d’Ischia e le nostre bellezze per troppo tempo sono state nascoste o poco pubblicizzate. Adesso è il momento, invece, di aprirsi al mondo intero. E lo stiamo facendo con uno sprint che secondo me non ha precedenti».

GRANDE ATTENZIONE ALLA QUOTIDIANITA’

L’isola d’Ischia, almeno per quello che riguarda la politica, ha guardato con molta attenzione alle elezioni dello scorso maggio. Al tavolo dei sindaci tu e Giosi Ferrandino siete stati le due novità. Ma tu più di Giosi. La vera novità era il sindaco di Forio. Anche perché Forio ha una voce più importante proprio sull’economia dell’isola, come rapporto con gli altri primi cittadini nell’assise dove ragionate insieme.

«Io personalmente ho un ottimo rapporto con tutti i sindaci, ho anche una facilità di dialogo perché vedo che la pensiamo tutti allo stesso modo, conosciamo i problemi del nostro territorio. È vero che è un po’ difficile organizzarsi in maniera condivisa su tante problematiche, perché purtroppo ogni Comune comunque ha una sua autonomia, come è giusto che sia. Però mi sembra che stiamo superando anche questo ostacolo, anche perché purtroppo gli eventi tragici che ci hanno colpito ci hanno insegnato anche questo. Ci hanno insegnato che se non siamo uniti purtroppo non andiamo da nessuna parte».

Cosa ci dobbiamo attendere per i prossimi mesi?

«Forio proseguirà questa campagna di pubblicità, di marketing dell’intero territorio. E anche, come dicevo, messa in sicurezza del territorio perché è fondamentale far trovare ai turisti, ai cittadini un paese che sia sicuro. E poi grande attenzione alle cose semplici e alla quotidianità, perché è dalla quotidianità che si vede un paese civile. Naturalmente c’è qualcuno che pensava che avessi la bacchetta magica… Qualche piccolo miracolo lo stiamo facendo, come ti dicevo, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Sono tantissime le cose ancora da aggiustare. Noi lo sappiamo e con grande umiltà lo ammettiamo, stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili per migliorarci al 100%».

L’ASSESSORATO VACANTE

Passiamo alla politica foriana. Come mai ancora un assessorato vacante?

«Dell’assessorato vacante probabilmente ormai se ne parla pochissimo a Forio, per fortuna. Perché non è importante secondo me il numero di assessori, ma la qualità degli assessori. E adesso questa è veramente una squadra con la quale abbiamo trovato la quadra e che sta facendo un lavoro egregio, che è sotto gli occhi di tutti. Mi sono preso ancora un po’ di tempo per scegliere l’ultimo assessore perché devo essere attento, deve essere un tassello che serva. Non deve essere semplicemente un numero che aggiunge un pezzo, che va ad occupare una casella. Deve essere una figura importante che soprattutto non deve minare l’armonia. Perché quando in una squadra forte entra un giocatore, seppur forte, può scombussolare un po’ l’equilibrio, per cui non si compra tanto per comprare, per dirla in termini calcistici. Quando ci sarà l’ultimo assessore, il quinto, sarà l’ennesimo valore aggiunto».

Della Giunta di Forio sei il Mourinho o il Messi?

«Né Mourinho né Messi».

Sei semplicemente l’allenatore o uno dei campioni?

«No, ripeto, né Mourinho né Messi. Io credo semplicemente di essere riuscito a risvegliare l’orgoglio foriano, perché i foriani hanno una forza, una determinazione incredibile che negli ultimi anni si era assopita. Vedo le persone, sia imprenditori che cittadini, che hanno proprio voglia di fare e di vincere questa sfida, una voglia di riscatto da parte della nostra comunità. Io penso di aver fatto questo. L’unico merito, per il momento, è quello di essere riuscito a risvegliare il nostro orgoglio e la voglia di fare. C’è un grande entusiasmo e poi c’è una squadra fortissima che mi segue nelle mie idee, che magari inizialmente possono sembrare anche delle idee non dico folli, ma non a portata dei foriani. Perché investire sul Natale in bassa stagione, su un’isola, contro i pronostici e contro tutto e tutti? E poi vincere la battaglia è una grande soddisfazione, però ci vuole un grande coraggio».

FORIO NEL MONDO

Le immagini con la Marina che diventa un tappeto di persone che emozione hanno suscitato?

«All’inizio ti ho detto che stiamo correndo, tanto che siamo stanchi. Poi però quando vedi certi risultati la stanchezza passa. Mi rende orgoglioso vedere il mio paese gremito di gente e vedere le persone felici. Sentire che addirittura i locali nei primi giorni avevano finito le scorte, non avevano più praticamente cibo da servire ai clienti. Avevano finito tutto, e questo è stato bello, è stato emozionante ed era quello che volevamo creare noi, creare questo afflusso di gente, questo entusiasmo. E poi abbiamo creato soprattutto degli eventi che noi definiamo instragrammabili. Il futuro è questo. È stato tutto pensato per tempi diversi, per il riscatto turistico in bassa stagione, ma anche per creare una cartolina da far conoscere al mondo: il nostro Sky Line illuminato, che sarà di una bellezza impareggiabile. Ma nessuno ci può copiare. Ci potranno copiare gli eventi, ma per vedere la bellezza del nostro territorio che adesso è arrivata anche al Tg5, oggi mi dicono che addirittura hanno visto anche delle troupe di Italia 1, bisogna venire a Forio. Questo secondo me non ce lo possono copiare. Le persone dovranno per forza venire qui per ammirare questo spettacolo».

In conclusione cosa scrive Stani Verde a Babbo Natale?

«Io a Babbo Natale scrivo innanzitutto che lo ringrazio per l’opportunità che mi ha dato. Non chiedo niente a Babbo Natale. Chiedo solo di mantenere la mia squadra unita come è oggi. E la felicità che leggo oggi nei volti della gente di Forio che ha riacquistato il suo orgoglio».