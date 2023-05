Stani Verde: “Il voto di domenica e lunedì sia l’inizio di una nuova storia per Forio”

Chiusura di campagna elettorale su tre palchi per Stani Verde. Noi abbiamo seguito in particolare quello di Panza. Il candidato Sindaco sostenuto da otto liste ha puntato i riflettori su quelli che sono stati i tratti caratteristici della sua opposizione sia su quanto emerso in campagna elettorale. Molta enfasi, come era prevedibile, sui lavori pubblici. In maniera particolare Stani Verde ha evidenziato i nove milioni di euro sperperati in fondo al mare all’esterno del porto di Forio per i lavori realizzati male per la diga foranea, mal progettata e non ancora collaudata, così come avvenuto per alcuni locali sul Porto, terminati, ma chiusi perché non collaudabili. E proprio l’aspetto del mancato collaudo e delle opere rimaste sospese è stato un tratto caratterizzante della sua opposizione in consiglio comunale e della sua campagna elettorale, e lo ha ribadito con forza nel suo comizio conclusivo.

Tra i cittadini di Panza che lo hanno accolto ha evidenziato quali sono stati i disastri di questa amministrazione: dalla pluviale di Panza, quella che arriva a Citara, al secondo lotto. Stani Verde non si è limitato ad attaccare l’amministrazione uscente, ma si è soffermato su quello che sarà il cambio di passo di Forio “faremo una grande operazione di ringiovanimento e ci dedicheremo alla quotidianità mancata” ha dichiarato infuocando la piazza, alla quale ha assicurato che il punto di partenza sarà proprio Panza “un posto dimenticato, che Francesco del Deo ha dimenticato facesse parte del Comune di Forio”. E poi ancora Stani Verde ha rimarcato come a Forio manchi un senso di libertà sottolineando che proprio “i metodi utilizzati nella gestione dei rapporti politici, ma anche personali, siano stati la vera cifra narrativa di quello che è stato il modo di amministrare della maggioranza uscente guidata da Francesco Del Deo”.

E proprio per descrivere quale clima si sia respirato a Forio negli ultimi anni Stani Verde è tornato sui lavori pubblici, questa volta quelli del Water front, anche questi fatti male, sottolineando non solo “la progettazione sbagliata senza alcun corrispondenza con le esigenze urbanistiche del territorio”, ma anche “il clima di paura vissuto molti operatori della zona hanno dovuto letteralmente ingoiare le scelte imposte da Francesco Del Deo per poi indossare gli stivali da pioggia, per buttare fuori l’acqua che inondava i loro negozi per le pendenze non calcolate bene. Anche questo – chiarisce Verde – lo abbiamo più volte denunciato in consiglio comunale”.

E a dimostrazione dei lavori eseguiti male, il candidato Sindaco, si aggancia a quanto accaduto giovedì sera a Monterone, ancora una volta allagata per i liquami. “Avevamo purtroppo ragione – ribadisce – quando dicevamo che i lavori erano stati fatti male. E il camion dei pompieri che hanno dovuto liberare le tubature è la dimostrazione come quei lavori siano stati fatti male e gridano vedetta”.

E dopo aver infuocato la piazza tra gli applausi dei sostenitori sul fallimento dei lavori pubblici è passato a demolire uno dei cavalli di battaglia della maggioranza uscente, quello dei finanziamenti ottenuti. “Del Deo e Capuano si vantano tanto di aver raccolto finanziamenti, di aver fatto opere, di aver messo in cassa molti soldi perché poi il futuro Sindaco possa spenderli, a noi questa stria ci sembra la storia dei film riveduti e corretti. Vengono ogni volta in piazza a raccontarci gli stessi progetti, gli stessi faremo, ma sinora non è stato fatto nulla. E poi – ha proseguito Stani – vediamo la qualità dei finanziamenti, perché tra informazione e propaganda il confine è labile”. Stani Verde ha poi descritto e circoscritto con delicatezza quanto avvenuto negli ultimi 5 anni, ha ricordato i momenti difficili del 2017 e del novembre 2022 e ha contestualizzato l’ottenimento dei finanziamenti. È facile- ha precisato – per qualsiasi Sindaco, oggi, dire ho preso questi o quei finanziamenti, sappiamo bene che con il PNRR sono 109 i miliardi a disposizione dell’Italia e tutti hanno avuto l’opportunità partecipare a bandi e finanziamenti. Chiunque al suo posto avrebbe avuto le stesse possibilità”. E Stani Verde chiude il suo comizio infiammando la piazza con le sue parole finali: “nulla di speciale, quindi, neanche la normale amministrazione e poi parlano di futuro!”.