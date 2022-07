Stani Verde: «Il modo di fare turismo è cambiato ma Forio è ferma al palo»

Con Stani Verde, non solo consigliere comunale di opposizione a Forio, ma anche operatore del settore, parliamo di turismo sull’isola e di quello che si è programmato per l’estate 2022, che dovrebbe segnare una definitiva ripartenza, nonostante il permanere dei contagi e le nubi della guerra. Ma non è tutto oro quello che luccica…

– Come giudichi la programmazione turistica in particolare a Forio?

«Ritengo che a fronte di 15 milioni di euro di tassa di soggiorno incassati negli ultimi dieci anni, le iniziative che abbiamo messo in piedi per Forio siano veramente, purtroppo, diciamo di basso livello, senza voler offendere nessuno. E’ evidente per tutti che comunque non sono iniziative di ampio respiro. Invece Ischia e Forio in particolare hanno bisogno di una strategia di marketing e di programmazione turistica seria. Perché oggi il mondo sta cambiando, il modo di fare turismo sta cambiando. Le altre località si stanno adeguando ai tempi, ma Ischia e Forio sembrano un po’ fermi al palo. E lo dimostra il fatto che a livello internazionale ancora non tutti ci conoscono».

– Allora cosa andrebbe fatto?

«Per cambiare marcia dobbiamo iniziare ad impegnarci per far sì che iniziative come l’Ischia Global Festival siano sempre più frequenti, come accade a Capri. Anche quest’anno l’evento del cinema è sempre più lontano da Forio, dalle sue bellezze. A Capri, ma dico in generale senza andare troppo lontano da noi, ci sono decine e decine di eventi durante la stagione turistica che promuovono l’isola a livello internazionale. Il futuro per l’isola d’Ischia e in particolare per Forio, è quello di presentarsi sotto una nuova veste per quanto riguarda i servizi, dobbiamo iniziare a migliorare tutti i servizi, a partire dal trasporto marittimo. Invece ci sono traghetti che arrivano sull’isola che presentano addirittura bagni in condizioni indecenti. Nel trasporto pubblico siamo veramente a livelli bassissimi, ci sono pochi mezzi e in maggior parte vetusti e ancora pochi mezzi elettrici in circolazione nel servizio pubblico».

TURISMO SOSTENIBILE

– E per gli altri servizi cosa suggerisci?

«Per quanto riguarda la viabilità dobbiamo prendere atto che c’è la necessità di chiudere l’isola a tutti i mezzi provenienti dalla terraferma e bisogna limitare anche la circolazione dei mezzi ischitani. Se non faremo questo, Ischia e Forio non torneranno ad essere vivibili, specialmente nei periodi di alta stagione. Per quanto riguarda invece i servizi, dobbiamo sforzarci di essere al passo con i tempi. Dobbiamo avere spiagge libere attrezzate, dobbiamo iniziare a pensare a un turismo sostenibile. Senza dimenticare però le nostre tradizioni».

– Eventi come il Global dunque devono essere sfruttati diversamente…

«Noi siamo molto fortunati, perché all’improvviso, pur non facendo assolutamente nulla per meritarcelo, riceviamo tanta attenzione da parte anche di persone importanti come Lina Sastri o come Pascal Vicedomini. Siamo fortunati che senza investire in una strategia di marketing e quant’altro, all’improvviso una persona del calibro di Lina Sastri rilasci un’intervista che è un spot per Forio, ci fa sognare e ci ricorda che abbiamo cultura, tradizioni e bellezze encomiabili e che ci invidia tutto il mondo.

Però è finito il tempo dell’improvvisazione e non possiamo più cullarci sugli allori.

Adesso bisogna dare una sterzata importante, bisogna veramente passare dalle chiacchiere ai fatti. Dobbiamo far trovare un paese pulito, un paese a misura di turista e di cittadino. E come dicevo, attenzione al turismo sostenibile».

STRUZZI IN AMMINISTRAZIONE

– Discorsi possibili attualmente a Forio?

«Ribadisco la necessità di incentivare il trasporto pubblico elettrico, di chiudere agli sbarchi dalla terraferma e soprattutto concentrarci sulla depurazione, punto fondamentale. Perché non possiamo continuare a mettere la testa sotto la sabbia come fa lo struzzo Francesco del Deo, che ci viene a raccontare la barzelletta che l’inquinamento di Citara dei giorni scorsi è un inquinamento provocato dalle correnti. Invece, come è possibile vedere anche dallo stesso video della sua intervista, c’è un tubo a pochi metri dalla spiaggia che continua a versare liquami in mare e sulla strada praticamente c’è una macchia sotto l’asfalto. A significare che la fogna straripava dall’asfalto, senza contare il fetore che si avvertiva nell’intera zona di Citara. Non possiamo continuare a fare gli struzzi come Mario Savio, che ci viene a raccontare che al piazzale antistante la Lucciola è stato risolto il problema della puzza e delle pluviali che si mischiavano con le acque reflue da Monterone in giù.

Appunto alla Lucciola e a Via Marina, la puzza è insopportabile. Ci sono i video e in giornate non di pioggia, alla foce del porto è arrivato di tutto.

Quindi è finito il tempo degli struzzi! E’ finito il tempo della polvere sotto il tappeto, del silenzio. Bisogna lavorare per riportare Forio ai fasti di un tempo e trasformarla in una meta turistica di richiamo internazionale. Con servizi all’avanguardia e un aspetto rinnovato che faccia innamorare i turisti».

– Però non è di certo questa la direzione intrapresa da Del Deo…

«Appunto. Non è proprio il caso di snaturare il territorio come hanno fatto sul waterfront, con quelle orrende “pergotende” o scatoloni di via Marina.

Essere all’avanguardia nel turismo non significa stravolgere quella che è la nostra identità, quella che è la nostra cultura, quello che è il nostro aspetto architettonico. Con queste brutture non si va da nessuna parte. Essere all’avanguardia nel turismo significa offrire ai turisti dei servizi fondamentali, tipo le pensiline all’arrivo di aliscafi e bus. Offrire un servizio di trasporto pubblico efficiente. Sulle spiagge, non gli scandalosi bagni chimici installati, che non sappiamo peraltro nemmeno da chi sarà gestito questo servizio, visti i contenuti approssimativi delle determine. La giusta soluzione sarebbe installare docce, spogliatoi e bagni realizzati per bene, con una programmazione e soprattutto guardando all’estetica. Strutture che si addicano al contesto e non vadano in contrasto con quella che è la bellezza del nostro territorio».