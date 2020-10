Stani Verde: «Finalmente hanno capito l’errore di via Casa Mattera»

L’invito rivolto da Stani Verde all’Amministrazione Del Deo è lapidario: «Se non fate niente, fate meno danni. La verità è che sono veramente poche le cose fatte per il paese, e anche male…»

Tanto tuonò che piovve. E’ questo il succo dei commenti di Stani Verde sull’assurda vicenda di Via Casa Mattera. La retromarcia di Del Deo viene ovviamente accolta con favore dal consigliere di opposizione che in pratica ricorda: “ve lo avevamo detto”. Ma invece al Comune avevano voluto andare dritti per la loro strada, incassando prima le critiche e oggi una brutta figura evitabile.

Per Stani sicuramente ha avuto il suo effetto la raccolta di firme promossa, anche se c’è voluto un po’ di tempo.

Come anche ricorda che proprio l’opposizione aveva «più volte rimarcato che negli orari di entrata e uscita dalle scuole in pratica si sarebbe bloccata tutta Panza». Per poi evidenziare che «Via Casa Migliaccio, dove veniva deviato il traffico, è già in una situazione catastrofica, quasi fosse Baghdad». Ma anche di questo gli amministratori non avevano tenuto conto.

L’invito rivolto da Stani Verde all’Amministrazione Del Deo è lapidario: «Se non fate niente, fate meno danni. La verità è che sono veramente poche le cose fatte per il paese, e anche male…»