Stani Verde: “E’ impossibile non dire le stesse cose di Michele Regine e Gianni Matarese”

La corsa alla presentazione delle liste, la battaglia per i candidati e il riscaldamento della campagna elettorale è ai massimi livelli. Ne abbiamo parlato con Stani Verde e con Vito Iacono.

Immaginiamo che fino al 14 aprile, con la presentazione delle liste, molte cose non si possano ancora svelare. Ma c’è qualche dettaglio che possiamo anticipate?

«Assolutamente no. Non abbiamo segreti né per i candidati né per gli elettori. Tanto è vero che quando abbiamo fatto la presentazione, più che delle liste, dei capigruppo, l’abbiamo fatta e poi l’abbiamo pubblicizzato con video e foto perché ci vogliamo contraddistinguere per questo. Ci proponiamo di essere un’amministrazione trasparente. Si inizia anche da queste piccole cose»

C’è ovviamente un’onda favorevole attorno alla tua coalizione che si è molto allargata. Le prime critiche sono già quelle che in qualche modo fanno sorridere perché si parla di problemi per l’amministrazione dando per scontato, magari, che le elezioni già sono state superate ma immagino che la vostra attenzione sia ferma pancia a terra sul voto.

«Queste sono voci messe in giro dai nostri oppositori ed è praticamente un segnale positivo perché già sentono, forse, di aver perso le elezioni e provano a scardinarci e tentare di reggere all’urto di quest’onda, di questa voglia di cambiamento mettendo voci in giro circa una problemi che avremo in futuro. Voglio tranquillizzare tutti, chi mi conosce sa bene che io sono una persona molto democratica e darò spazio a tutti. Tuttavia, però, tutti sano bene che non sono uno sprovveduto e quindi se ho deciso di aprire le porte a più liste che fanno parte di questa nostra coalizione significa che conosco bene queste persone e so che potremmo dare a Forio quella che sarà, sicuramente, una delle più belle amministrazioni che ci siano mai state. Inoltre, chiedo scusa perché voglio fare un’altra puntualizzazione.»

Prego

«Un’altra precisazione è quella relativa al sistema elettorale. E’ la legge che ci impone di fare più liste e di allargare appunto la coalizione. Stiamo dando la possibilità al popolo di Forio di scegliere da che tipo di amministrazione vuole essere rappresentato. Chi vorrà votare i giovani troverà la rappresentanza di giovani validi, chi si sente più sicuro, magari con politici esperti, avrà la possibilità di votare politici esperti e tutto questo con la consapevolezza che siamo tutti d’accordo sui punti fondamentali punti focali e tutti conosciamo bene i problemi che attanagliano il nostro paese. Abbiamo anche ben chiare le soluzioni.»

Una coalizione civica molto eterogenea: si parte dal segretario del partito democratico, il giovanissimo David Laezza per arrivare ad un esponente storico della Destra a Forio, Gianni Mattera. Un po’ i due poli.

«Forio è al centro del programma. Quindi si possono superare anche le visioni e le impostazioni politiche. C’è una condivisione di idee e di programma completo. La cosa fondamentale è che siamo tutti d’accordo su principi cardine sui grandi problemi e penso alla depurazione, alla necessità di un rilancio turistico, alla gestione delle coste, alla cura del territorio, alla viabilità: sono tutte idee che non sono di partito, cioè sono delle idee che hanno un solo tipo di soluzione. Ho messo insieme quelli che, secondo me, sono le migliori persone che possono attuare i programmi per risolvere determinati problemi senza guardare l’ideologia politica.»

In questi giorni anche da alcune interviste che abbiamo fatto noi come Dispari emerge la conferma di quello che in qualche modo dall’opposizione avete sempre detto ovvero il duopolio Savio-Del Deo che ha amministrato Forio. Hanno sorpreso un po’ le parole di Michele Regine e di Gianni Matarese. Parole che Vito Iacono critica “dove eravate prima? non siete novellini”… Qual è invece il tuo punto di vista davanti a questo “Vaso di Pandora” che stanno aprendo?

«Allora, innanzitutto, il coraggio. Credo che Gianni e Michele abbiano avuto il coraggio di dire cose importanti e hanno scelto il momento giusto per fare emergere certe situazioni e hanno avuto la possibilità di ravvedersi. Adesso che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, è impossibile non dire le cose come stanno. Come si fa a dire il contrario circa la situazione in cui si trovano le strade, in cui si trovano le nostre coste e soprattutto come si fa a smentirli sul fatto che Francesco Del Deo ha creato un clima di odio, non solo in consiglio comunale ma proprio nel paese. Il paese è completamente spaccato, la gente ha paura di parlare e anche in questa campagna elettorale stiamo vivendo un brutto momento. La foto che abbiamo scattato io e Pasquale Capuano insieme, che è stata voluta fortemente da me, era proprio per dare un messaggio a chi sta dietro a Pasquale Capuano di smetterla di minacciare e di ricattare. Basta! Lasciamo il popolo libero di scegliere. Questo è il messaggio che ho voluto lanciare con un abbraccio a Pasquale Capuano. Mi auguro che Capuano riesca ad imporsi sul modo di fare di queste persone anche se, mio malgrado, sto assistendo a delle situazioni che veramente mi lasciano sconcertato e non vedo da parte del candidato sindaco a noi avverso una presa di posizione forte su certi comportamenti del sindaco e del vice sindaco in carica. Questo loro cambiamento mi sembra l’ultimo bluff di Francesco Del Deo. Capuano mi sembra una figura che prendere le distanze da certi comportamenti ma che poi, di fatto, purtroppo, non riesce ad imporsi perché forse non ha neanche i numeri per farlo. Non ci si può improvvisare dalla mattina alla sera candidato sindaco di una coalizione senza avere una propria forza elettorale e senza conoscere bene determinate dinamiche. Mi auguro che le cose vadano meglio e che il clima migliori, però, purtroppo, per delle cose che denunceremo nei prossimi giorni, mi sembra che non stiano andando in quella direzione».