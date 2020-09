Stani Verde: «E’ importante votare e dare la preferenza ad un isolano»

Verso il voto. L’opinione del consigliere di opposizione di Forio. Per l’amministrazione De Luca risultato scadente: «Poi il Governatore è stato bravo, ha fatto campagna elettorale sull’emergenza Covid, ha avuto visibilità. Ma per chi segue le vicende, si può dire che le chiacchiere stanno a zero, i fatti sono quelli che sono»

Gaetano Di Meglio | Ringraziamo per l’ospitalità il consigliere Stani Verde con il quale, invece di parlare del disastro Del Deo nel comune di Forio, parliamo della campagna elettorale di settembre.

Cosa significa fare campagna elettorale in questo momento?

«Non è facile. Già la campagna elettorale arriva in un momento difficile, in cui la gente è molto lontana dalla politica, è stanca del vecchio modo di fare politica, stanca del modo di fare che ci portiamo dietro da anni. A questo aggiungiamo che siamo ancora in estate e che molti sono giustamente arrabbiati in questa fase post Covid… E’ un momento ancor più particolare».

Sull’isola si ragiona su “chi porta questo o quello”. Tu che metro di giudizio hai sull’Amministrazione regionale?

«Purtroppo, e dico purtroppo perché il disastro dell’amministrazione di De Luca si ripercuote anche su Ischia, è un giudizio negativo. I trasporti pubblici, sia su gomma che marittimi, sono sotto gli occhi di tutti. La Sanità peggio che andar di notte soprattutto in questo momento difficile. Quindi su questo non possiamo non essere realisti su quello che è stato il risultato scadente dell’amministrazione De Luca. Poi De Luca è stato bravo, ha fatto campagna elettorale sull’emergenza Covid, ha avuto visibilità. Ma per chi segue le vicende, si può dire che le chiacchiere stanno a zero, i fatti sono quelli che sono.

Io sono doppiamente arrabbiato con De Luca. La mia famiglia gestisce varie strutture alberghiere su Ischia e nel momento in cui alcune settimane fa ha fatto dichiarazioni shock dicendo di voler chiudere la Campania, ha decretato la morte del turismo non solo ad Ischia, ma penso in tutta la Campania».

L’IMPORTANZA DEL GRUPPO

Partendo da questi nomi, ce ne sono anche altri isolani

«Io ho lasciato libertà al mio gruppo politico e forse per questo noi siamo ancora uniti, proprio per la chiarezza che c’è tra di noi. Nessun altro candidato che si trova a far parte di un gruppo penso abbia il coraggio di dire chiaramente la propria indicazione di voto. Io lo faccio perché penso sia giusto così, sia giusto che le varie anime vadano verso quella che è la loro ideologia. Io non devo snaturarli. Questo è stato il bello della passata campagna elettorale, quello di riuscire a mettere insieme un gruppo di amici uniti dall’amore per il proprio paese seppur divisi dal credo politico. Manteniamo ognuno la propria linea, quando ci saranno le elezioni comunali saremo insieme sempre di più, anche perché in questo momento abbiamo dimostrato per l’ennesima volta di essere leali tra di noi».

Ovviamente immagino sarai orientato su un voto che premi la parte alternativa a De Luca. Ma in generale come l’hai vissuta e quali sono gli indicatori?

«Io sto assistendo ancora di più ad una deriva della politica. Sento chi vota a destra e chi a sinistra… in pochi andranno a votare e quei pochi ci andranno perché conoscono tizio o caio e non per un’idea precisa. Ovviamente non bisogna fare di ogni erba un fascio, ma molti vanno al voto senza una ideologia ben precisa. Questo fa male, fa male soprattutto ad Ischia. In questo momento abbiamo diversi candidati isolani e ora penso che sia importante votare un candidato isolano.

Nel mio caso io sceglierò un candidato isolano, che si è battuto e si batte per Ischia, insieme ad un carissimo amico che è Franco Cascone. Non nego questa mia amicizia e non nego la stima che ho per Maria Grazia di Scala perché è l’unica che si è battuta per l’isola».

LA SITUAZIONE A FORIO

Parliamo del territorio comunale. Trenta milioni di euro per l’appalto NU, bandita la gara per il porto… vogliamo fare un punto sull’amministrazione Del Deo?

«Durante l’emergenza Covid secondo me ci siamo comportati da opposizione responsabile. Non abbiamo pressato oltremodo l’Amministrazione perché era un momento difficile in cui si dovevano aiutare i cittadini. Nonostante i nostri sforzi, le cose non sono cambiate, addirittura sono peggiorate. A questa domanda vorrei rispondere dopo le elezioni perché non vorrei falsare il voto in un comune a noi vicino».

Sta diventando più importate il ruolo del sindaco Del Deo e non dei candidati a Lacco Ameno…

«Dopo le elezioni spiegherò tante cose ai cittadini di Forio e a chi è interessato, da Lacco Ameno, ad ascoltare. Che stiano attenti a Lacco Ameno alla scelta che faranno, perché non ho mai visto tanta attenzione di un comune all’elezione di un sindaco di un comune vicino. Sono cose talmente lampanti, ma per ragioni di opportunità parlerò dopo le elezioni».

IL REFERENDUM

Una domanda sul referendum: come ti sei orientato?

«Anche qui, ho lasciato il mio elettorato libero di esprimersi. Però a chi mi ha chiesto, ho palesato la mia idea. Penso che ci sia bisogno di essere rappresentati meglio in seno al governo e questo non c‘entra con il numero dei parlamentari. Diminuirne il numero non è la soluzione. Dovremmo imparare a votare meglio o, secondo me, abbiamo una falla nel sistema elettorale in quanto non scegliamo con una preferenza il nostro candidato».

Un appello…

«Bisogna andare a votare, esprimere il proprio voto sia per il Referendum che per le Regionali. Ma sempre bisogna andare, votare è un nostro diritto molto importante. Agli isolani posso dire che io sceglierei un isolano. A prescindere se possa essere Maria Grazia Di Scala, Martina Mirabella, Vito Iacono o Tina Iacono. Io sceglierei un isolano perché vorrei essere rappresentato da chi comprende i miei problemi».