Stani Verde contro Del Deo: “Andiamo insieme in Procura. Accompagna anche me a Napoli”

E anche la politica di Forio si accende. Oggi pomeriggio, dopo essere stato smascherato in tutti i modi, il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, prova a fare chiarezza sul suo modo di influenzare la campagna elettorale di Giacomo Pascale.

E, in questa occasione, però, esce allo scoperto Stani Verde, il capogruppo della minoranza di Forio che entra in scivolata e colpisce Del Deo senza pietà: “Sei e rimarrai una persona scorretta! La conferenza stampa facciamola insieme dopo le elezioni, pensiamo ai guai del nostro paese. Smentiscimi, dimostrami che non c’entri niente con appalti e assunzioni di parenti ed amici, andiamo insieme in Procura. Accompagna anche me a Napoli”

Parole dure che cambiano la scena. Del Deo ora, invece, di smentire De Siano deve provare a smentire Stani Verde rispetto a “appalti e assunzioni di parenti ed amici”.

Ne vedremo delle belle…