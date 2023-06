Stani Verde: «Abbiamo trovato un paese devastato, ma siamo già al lavoro»

La nuova Amministrazione comunale di Forio guidata da Stani Verde ha tutti i “numeri” per partire ed in effetti è già partita. Dopo la prima seduta del Consiglio comunale e finalmente l’insediamento di tutti gli organi – Giunta e Consiglio – su questo fronte non ci sono più nodi da sciogliere. Il sindaco e tutto il suo gruppo devono però rimboccarsi le maniche per risollevare il paese. Il tempo stringe, la stagione turistica è ormai iniziata. Abbiamo così raccolto le impressioni di Stani Verde all’indomani del civico consesso. Il capo dell’Amministrazione respinge al mittente certi tentativi di “disturbo” posti in essere dalla minoranza. Come ribadisce che l’eredità lasciata da Del Deo è tutt’altro che positiva. Le tante iniziative e i progetti sbandierati in campagna elettorale erano solo fumo negli occhi. Gli elettori, però, non si sono lasciati ingannare…

– Sindaco, col primo consiglio comunale sono stati portati a termine tutti gli adempimenti ufficiali. Nel suo discorso ha voluto ringraziare tutti i protagonisti di questo storico risultato elettorale.

«Era d’obbligo ringraziare, cosa che farò sempre, tutti i ragazzi, giovani e meno giovani, che hanno deciso di accompagnarmi in questa avventura che ci ha portato a questo risultato che come lei dice si può definire storico. Adesso abbiamo ufficializzato tutto: la giunta già era composta, ora il consiglio comunale è ufficialmente nelle sue funzioni e siamo partiti con buoni propositi. È noto che la prima seduta del nuovo civico consesso è sempre un po’ più “tranquilla”: vedremo i prossimi. Però ripeto: mi sembra che siamo partiti col piede giusto».

LE STRATEGIE DEMOCRISTIANE

– Come giudica l’approccio della minoranza, composta da Vito Iacono e dal gruppo di Pasquale Capuano? C’è stato qualche accenno polemico.

«Comprendo la “furbata” della minoranza, e gliela concediamo. Mi riferisco al gruppo “Patto per Forio” di Francesco Del Deo e Pasquale Capuano. È stata una furbata nella misura in cui vorrebbero far passare il messaggio che tutto quanto faremo noi sarà merito loro. E ripeto: visto che si trattava del primo consiglio comunale, gliela facciamo passare. Nel prossimo, se dovessero dichiararlo di nuovo, gli spiegheremo perché non è così. Forse, anche loro si sono accorti che noi abbiamo una marcia in più e stanno già mettendo le mani avanti per tutto quanto faremo nei prossimi mesi e nei prossimi anni».

– Sindaco, c’è un dato politico: qualche giorno fa l’onorevole Michele Schiano si complimentava con lei per la vittoria di Fratelli d’Italia, e in consiglio abbiamo scoperto che c’è un gruppo di Fratelli d’Italia, che non è il suo, ma è bensì nato sui banchi della minoranza.

«Beh, i democristiani ci hanno abituato a questo e altro. Non so dirle cosa veramente abbiano pensato di fare. Vedremo poi nei fatti cosa succederà: forse vogliono mettere qualche bandierina sui voti futuri di Fratelli d’Italia a Forio, ma queste sono cose che lasciano il tempo che trovano, quindi non ci siamo soffermati neanche più di tanto, ma è una cosa che ci ha comunque fatto sorridere».

– Quali sono le tematiche più importanti a cui vi state dedicando, tenuto conto della stagione estiva ormai arrivata?

«Adesso è antipatico fare polemiche, perché abbiamo un ruolo importante, di governo, tuttavia è sotto gli occhi di tutti il fatto che abbiamo trovato un paese purtroppo devastato: le strade in condizioni pessime, le spiagge sporche. Hanno voglia a trovare giustificazioni: la realtà è questa.

Ci siamo messi subito in moto per rendere il paese quanto più pulito e vivibile possibile, sia per i cittadini che per i turisti, e poi abbiamo subito messo il piede sull’acceleratore per risolvere problemi importanti, come la depurazione, o via Giovanni Mazzella, che purtroppo non mi fa dormire sonni tranquilli, perché se quella strada dovesse continuare a crollare, sarebbe un danno enorme, non solo per Forio ma per tutto il paese. Dunque, dalle piccole alle grandi cose, abbiamo affrontato tutto prendendo il toro per le corna, come si suol dire, e di questo devo ringraziare nuovamente tutto il gruppo che mi sostiene perché tutti, consiglieri, assessori, candidati non eletti, mi sono stati vicini in questi giorni, quindi non mi sono mai sentito solo; anche quando ero stato proclamato sindaco, mi sono trovato ad affrontare i problemi senza giunta e senza consiglio comunale, ma non mi sono mai sentito solo, perché tutti si sono messi al lavoro da subito. Presto si vedranno i risultati anche per le cose importanti che stiamo affrontando».