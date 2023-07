Stani assume i “vigilini” di Lacco Ameno e Casamicciola

Stani Verde assume quattro vigili stagionali attingendo alle graduatorie dei Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme. Una esigenza di rimpinguare l’organico del Corpo di Polizia Municipale particolarmente sentita nei mesi estivi, ma in questo caso l’assunzione a tempo determinato e pieno si protrarrà per sei mesi fino a gennaio prossimo, “coprendo” anche il periodo delle festività natalizie.

Nella determina adottata dal responsabile del VI Settore si evidenzia che è stato il consigliere delegato alla Polizia Municipale avv. Salvatore Serpico a manifestare «l’esigenza di maggiore presenza di personale sul territorio durante questo periodo di maggiore afflusso turistico nonché l’esigenza di attivazione di controllo sugli sversamenti abusivi di rifiuti».

Assunzioni che comunque rientrano nel piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024 e di revisione della struttura organizzativa dell’Ente. I compensi per i “vigilini” saranno coperti dagli introiti delle sanzioni amministrative pecuniarie. Le graduatorie a cui attingerà Forio saranno dunque quella approvata a giugno 2021 dal Comune di Lacco Ameno e quella datata maggio 2022 di Casamicciola Terme.

Nella determina vengono anche indicate le finalità delle assunzioni: «Assicurare un maggior monitoraggio del territorio comunale, soprattutto al fine di contrastare l’abbandono di rifiuti ad ogni angolo delle strade, in spregio alle ordinanze sindacali che regolamentano gli orari per il conferimento dei rifiuti solidi urbani su tutto il territorio comunale e le modalità della raccolta differenziata, la quale garantisce una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuove il recupero degli stessi; assicurare un maggior controllo del territorio, soprattutto nelle giornate festive, che l’attuale dotazione organica del Comando di Polizia Municipale non consente; fornire ausilio qualificato all’attività all’area di vigilanza a causa del notevole flusso di persone e veicoli che si manifesta in occasione dell’avvento dell’imminente periodo di festività stagionali; incrementare il controllo delle ordinanze sindacali allo scopo di reprimere efficacemente e sanzionare i contravventori, oltre a far fronte ai numerosissimi, delicati e quasi sempre obbligatori compiti della Polizia Municipale».

Sta di fatto che sei degli idonei in graduatoria a Lacco Ameno si sono dichiarati indisponibili ad essere assunti dal Comune di Forio, come anche tre nella graduatoria di Casamicciola Terme.

Ad essere assunti come vigili urbani dal 25 luglio al 25 gennaio 2024 saranno dunque Borriello Antonio, Rech Claudia e Caianello Manuel della graduatoria di Lacco Ameno e Del Piano Francesco, in graduatoria a Casamicciola Terme.