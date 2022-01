Stangata a Casamicciola, un bottino da 2.113.337 euro sulla pelle dei cittadini

Ida Trofa | Anno nuovo, balzelli nuovi. Un film visto e rivisto con l’approvazione dei bilanci annuali con i comuni che tentano di fare cassa. A Casamicciola, il solito brutto giro, qualcuno direbbe imbroglio, con la SO.G.E.T. In queste ore migliaia di casamicciolesi sono stati raggiunti dall’ennesima stangata che pesa sui già asfittici bilanci familiari e accresce il portafogli della S.p.A. che tanto piace agli amministratori locali e che consente giochetti elettorali e assunzioni di comodo. La vicenda riguarda le imposte del 2016 ICP, COSAP e, soprattutto, Tari

Cosa è accaduto? Semplice. Il cittadino contribuente ha pagato i bollettini premarcati e precompilati della società di riscossione incaricata del comune quando doveva, a distanza di cinque anni giusti giusti, però, la ditta si ricorda di aver sbagliato i conti. La Spa che, tra l’altro è già finita sotto inchiesta tra le Marche, la Basilicata, la Puglia e la Campania, per reati come la truffa, con il campo libero e la complicità dei politici locali, ha chiesto al comune di approvare i ruoli suppletivi accusando tutti i contribuenti di condotte omissive.

E’ increbibile! Tutti hanno pagato in maniera errata! E tutti i bollettini erano errati. Oltre 2 milioni di assurdità!

Gli importi richiesti sono irrisori, talmente irrisori da scoraggiare al ricorso verso la richiesta di pagamento. Costerebbe molto di più fare ricorso al balzello che pagarlo. Il guadagno, evidentemente, sta sui numeri. Poche decine di euro per centinaia di cittadini fanno un bottino ghiotto.

Un esempio

Un esempio su tutti. Un cittadino ha versato nel 2016 l’imposta di 227,00 euro per TARI. Ha pagato con bollettino recapitatogli dalla società di riscossione la stessa che dopo cinque anni, sotto un’altra veste, contesta allo stesso cittadino contribuente che l’imposta da lui dovuto non era di 227,00 euro ma di 261,95 euro. Secondo la società di riscossione il cittadino non avrebbe versato tutta la somma dovuta e dovrebbe versare altri 34,95 euro. Eppure il cittadino ha pagato quanto gli era stato richiestao dall’Ente! Per completare il quadro del salasso, nel frattempo, dovrà essergli attribuita in aggiunta la sanzione per omesso versamento pari al 30% dell’imposta non versata calcolata in 10,49 euro. Più 0,44 euro di interessi e 8,75 euro di spese di notifica e 0,37 euro di arrotondamento.

Uno squallore che solo a Casamicciola si può tollerare! E la beffa di completa con un’altra vessazione: il cittadino dovrà pagare 44,51 euro se versa entro 60 giorni dalla notifica oppure 55,00 euro se versa decorsi i 60 giorni. Allegate alle richieste ci sono anche i bollettini, basta scegliere. Di assurdo in assurdo!

Il ruolo suppletivo e la norma

Secondo il dizionario giuridico Brocardi Il ruolo suppletivo “Costituisce una integrazione di imposta, che viene richiesta nei casi in cui il riscossore abbia commesso un errore nel calcolare l’entità dell’imposta dovuta”.

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, si può solo osservare che la riscossione della Tari sia assoggettabile a diverse modalità e rispettivamente a diversi termini di decadenza, con le rispettive conseguenze per la tutela del contribuente dinanzi agli uffici finanziari.Le modalità di riscossione dei tributi locali hanno subito un importante novella legislativa mediante l’introduzione degli accertamenti c.d. esecutivi anche in materia di tributi locali (Legge di Bilancio 2020, n. 160/2019), in forza dei quali l’avviso di accertamento presenta al tempo stesso natura di atto impositivo, di precetto e di titolo esecutivo.

Occorre, pertanto, tenere distinte non solo le diverse modalità scelte dagli enti locali in tema di riscossione dei tributi locali, per via diretta o indiretta, ma anche la recente novella legislativa ai fini dell’esercizio del diritto di difesa del contribuente.

Quindi quel che sta accadendo è grave e dovrebbe essere approfondito dalle autorità e dagli amministratori stessi se davvero hanno a cuore le sorti dei cittadini e non solo l’affaire.

Casamicciola. Ecco l’approvazione ruolo omessi/tardivi pagamenti icp anno 2016. L’imposta comunale sulla pubblicità

Il responsabile delle entrate tributarie, il segretario Anna Li Pizzi, richiamando l’accordo del 15 dicembre 2017 stipulato dal comune con la soc. SO.G.E.T. S.p.A. di affidamento concessione del servizio gestione ordinaria, straordinaria e riscossione coattiva della TA.RI, gestione straordinaria e riscossione coattiva di tutte le altre entrate tributarie ed extra tributarie, riscossione coattiva dei crediti tributari dell’A.M.CA. S.R.L. (soc. partecipata dell’ente che ha gestito per gli anni dal 2006 al 2013 la tassa rifiuti), contenzioso tributario, approva il ruolo suppletivo sulla ICP del 2016. L’imposta comunale sulla pubblicità approva cosi alle stelle benché, stando i termini dovrebbe essere prescritta, ma che la Li Pizzi ha certificato al fotofinish. Idem per la COSAP e sopratutto per la TARI.

Il RUOLO SUPPLETIVO ICP

Sulla base del precitato contratto la soc. SO.G.E.T. S.p.A. (Società di gestione entrate e tributi) ha, scrive il funzionario comunale Li Pizzi “verificato il mancato pagamento nei termini fissati ed ha provveduto ad elaborare un Ruolo/ Lista di accertamenti I.C.P. (Imposta Comunale sulla Pubblicità anno 2016 trasmesso all’Ente, acquisito e reso esecutivo in data 21/12/2021 dal Responsabile dell’Area V° entrate tributarie”.

La Li Pizzi esaminato detto ruolo/lista ha provveduto a riscrivere sul ruolo dei pagatori 28 contribuenti per un totale tra aumenti, bolli e quant’altro di € 5.963,00.

APPROVAZIONE RUOLO OMESSI/TARDIVI PAGAMENTI COSAP PERMANENTE ANNO 2016 (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE)

E’ accaduto lo stesso per la Cosap. La Li Pizzi ricorda che sulla base del precitato contratto la soc. SO.G.E.T. S.p.A. (Società di gestione entrate e tributi) “ha verificato il mancato pagamento nei termini fissati ed ha provveduto ad elaborare un

Ruolo/ Lista di accertamenti COSAP anno 2016 trasmesso all’Ente ed acquisito e reso esecutivo in data 21/12/2021. Detto ruolo/lista riguarda 21 contribuenti per un bottino di € 12.113,00. I nominativi dei contribuenti (n.21) sono tenuti al pagamento di quanto richiesto a titolo di COSAP Permanente (Canone occupazione Spazi ed aree pubbliche) non ancora corrisposta per l’annualità 2016“. Un assurdo certificato dagli uffici comunali e scritto agli atti. Se la cantano e se la suonano.

APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO DI RECUPERO TA.RI. ANNO 2016

Come se non bastasse la tegola più pesante giunge con la TARI.

La soc. SO.G.E.T. S.p.A si legge ancora nei commenti pubblici “ha verificato, bontà sua, il mancato pagamento nei termini fissati ed ha provveduto ad elaborare un Ruolo/ Lista di accertamenti TA.RI. anno 2016 trasmesso all’Ente e reso esecutivo dal responsabile delle entrate tributarie in data 20/12/2021.

Il ruolo parla di 3635 Contribuenti e 3636 avvisi di pagamento che tra Tassa- TA.RI, Sanzioni Interessi Spese Addizionali Arrotondamento Postali raggiunge un totale generale di € 2.095.261,00.

Al servizio del potere

Per onor di cronaca va ricordato che la Soget, da anni, è protagonista di diversi filoni giudiziari partiti dall’Abruzzo e che coinvolge diverse regioni italiane dove la società opera. Orbene, ci sono interrogativi e questioni che non ci si può non porre: come è possibile che certi istituti e certe figure possano occupare ancora certi posti e come si possa ancora affidare a tali società la sorte di intere comunità dietro il falso obbiettivo della esternalizzazione della riscossione tributi. Lascia basiti vedere il reiterarsi di mezzucci ed abusi senza che nessuno intervenga e ponga fine a un sistema come questo.

