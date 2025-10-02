giovedì, Ottobre 2, 2025
StampaSi sale al 4° posto nella categoria Foto e Stampe delle “Stelle dell’E-commerce 2026”

di Redazione Web
StampaSi, l’e-commerce italiano leader nella vendita di gadget e abbigliamento personalizzati, conquista il 4° posto nella sezione Foto e Stampe della prestigiosa classifica Stelle dell’E-commerce 2026, promossa da L’Economia del Corriere della Sera in collaborazione con Statista, società internazionale di ricerca e analisi.

La classifica rappresenta un punto di riferimento per i consumatori italiani e premia i migliori 500 e-commerce nazionali, selezionati tra oltre 7.000 shop online individuati tramite database, comparatori di prezzo e portali di settore.

I criteri di selezione

Il processo di valutazione è, come sempre, tra i più accurati. Oltre 900 e-commerce sono stati testati singolarmente da un team di analisti sulla base di 6 dimensioni fondamentali: struttura e chiarezza del sito, navigazione intuitiva, funzionalità del carrello, presenza e facilità d’uso della barra di ricerca, categorizzazione dei prodotti e qualità generale del servizio online.

Parallelamente, più di 2.000 consumatori hanno espresso le proprie opinioni su 10 criteri soggettivi: chiarezza e struttura, navigazione, carrello, barra di ricerca, categorizzazione, qualità generale, affidabilità, probabilità di acquisto, esperienza complessiva e livello di soddisfazione.

Il sondaggio ha incluso anche domande specifiche sul grado di fiducia ispirato dai diversi shop e sulla soddisfazione derivante da precedenti esperienze di acquisto. 

Le risposte hanno permesso di integrare e bilanciare i dati oggettivi, fornendo un quadro più completo e sfaccettato delle performance dei siti.

L’ascesa costante di StampaSi

Il posizionamento di StampaSi al 4° posto nella sezione Foto e Stampe non è soltanto un riconoscimento del lavoro svolto, ma una conferma dell’impegno costante dell’azienda nel garantire un’esperienza d’acquisto di qualità, sempre trasparente e affidabile. 

Questo risultato rafforza ulteriormente la leadership di StampaSi nel settore della stampa personalizzata in Italia e ne evidenzia la capacità di coniugare innovazione, cura del cliente e attenzione ai dettagli.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

contenuti sponsorizzati da Geozo

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

