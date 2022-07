STAMPA DI TIMBRI PERSONALIZZATI PER LA RIPRODUZIONE ECONOMICA SU CARTA

Anche nell’era digitale il francobollo è uno strumento prezioso senza il quale nessuna azienda può essere veramente completa. Molti fornitori desiderano ancora ricevere una conferma con un timbro aziendale per l’assegnazione degli ordini o come prova di consegna. Naturalmente, un timbro personalizzato consente anche di risparmiare tempo: la finestra della data, ad esempio, velocizza la registrazione della posta in arrivo. Il timbro con il logo, che include anche l’indirizzo del mittente, è adatto per gli invii dei clienti, gli auguri di Natale o il timbro postale. Basta timbrare una volta senza inserire continuamente il mittente (una valida alternativa per tutti coloro che non utilizzano buste stampate).

DAI TIMBRI IN LEGNO PERSONALIZZATI A TRODAT PROFESSIONAL

Offriamo timbri personalizzati in varie forme e diverse versioni. Gli eleganti e raffinati timbri in legno sono disponibili in vari formati; a seconda dello scopo di utilizzo, vanno da quelli lunghi e stretti a quelli rotondi. Le varianti a una riga sono adatte per le annotazioni, come “Eseguito”; con i modelli tondi, invece, è possibile imprimere su carta un motivo originale che ricorda un antico sigillo. Tuttavia, sono adatti anche per i loghi. I tamponi per timbri possono essere ordinati separatamente in vari colori per questi modelli. Se il colore rimane lo stesso, è consigliabile optare per un timbro con buffer integrato. In questo caso, consigliamo in particolare i famosi modelli di Trodat. Naturalmente i timbri Trodat sono disponibili anche in diverse dimensioni e formati; ad essi si aggiunge un modello tondo in due diametri.

CARATTERISTICHE DEI TIMBRI TRODAT

Con i timbri Trodat è possibile ordinare le piastre di testo separatamente; in questo modo il timbro può essere utilizzato anche se vengono modificati i singoli dati dell’indirizzo integrato. Le piastre di ricambio sono inodori e incise a laser. Tutti i modelli Trodat possono essere creati comodamente online con pochi semplici clic del mouse utilizzando lo strumento di creazione, visualizzato con il pulsante alla fine della pagina del prodotto. A questo punto, nulla può ostacolare la stampa professionale di timbri personalizzati!

