Stagionali. Maria Grazia Di Scala: “Bisogna essere uniti, al di là dei colori politici”

Presso la sala del Polifunzionale di Ischia era presente anche Maria Grazia Di Scala, consigliere regionale, consigliere comunale di Barano e, da sempre, impegnata sul territorio. “Ero presente alla manifestazione non come politica, ma come cittadina.

Anche e soprattutto perché credo che tutti debbano unirsi in questa battaglia, al di là dei colori politici. Le problematiche dei lavoratori stagionali sono molto importanti e sentite, temi che devono vederci tutti uniti nelle richieste da presentare al Governo, come anche per quanto riguarda la necessità di avere, per Ischia e le altre isole minori, il riconoscimento dello stato di Zona Disagiata.

C’é, di certo, tanto malcontento tra tutti, anche perché il Governo non sta fornendo le giuste e attese risposte in quanto impiega il suo tempo, ora, con gli Stati Generali, ma dobbiamo pretendere un intervento in questo settore. Siamo tutti solidali con il problema e con le richieste concrete che verranno presentate.

Certo, non é pensabile pretendere che lo Stato si sostituisca ai datori di lavoro dando uno stipendio a tutti e per tutti i mesi di inattività. Una situazione, questa, molto difficile, che deriva anche dal fatto che spesso i lavoratori si sono “calati le brache” dinanzi ai datori di lavoro che hanno a dottato le armi delle ricatto quando, invece avrebbero dovuto reagire. Mi informerò su chi vi sarà all’incontro di martedì prossimo, non potendo fare altro in quanto siedo nei banchi dell’opposizione, e, oltre alla presenza dell’ass. Matera (presenza confermata da Caredda) spero si impongano e pretendano di incontrare De Luca, anche perché incontrare Matera é, per me, totalmente inutile. Si tratta, in fondo, di fare proprie delle richieste da perorare presso il Governo centrale, cui bisogna recarsi entro i primi di luglio.”