Stagionali all’Evi, una “generazione” raccomandata

Bufera sull’Evi. E al centro c’è sempre la questione dei lavoratori in somministrazione i cui contratti scaduti il 31 marzo scorso non erano stati rinnovati dopo la proroga trimestrale alla precedente scadenza del 31 dicembre 2024. Cinque amministrativi e sei operai rimasti in sospeso e finiti al centro delle “strategie” dei sindaci. Tutti da anni dipendenti a tempo indeterminato della società di somministrazione lavoro “Generazione Vincente” che li assegnava all’Evi.

Dopo il mancato rinnovo, erano scoppiate le polemiche, anche perché la carenza di personale creava gravi ripercussioni sui servizi svolti proprio in prossimità della stagione turistica. Il tutto in attesa dell’espletamento dei concorsi banditi, anche questi oggetto di contrapposizioni.

Ora, dopo la “soluzione” individuata dai sindaci dei comuni soci del Cisi è scoppiata la guerra tra raccomandati, perché tali sono tutti questi lavoratori cosiddetti “interinali” in precedenza destinati a Energia Verde Idrica.

Nell’occhio del ciclone è finita la gara indetta dall’Evi per la ricerca di una nuova agenzia di somministrazione per l’assunzione di soli sei stagionali (due amministrativi e quattro operai). Sta di fatto che la gara è stata vinta sempre da “Generazione Vincente”, che ha a sua volta indetto la selezione, il cui bando è stato pubblicato per soli tre giorni. Quattro lavoratori, sebbene anche loro dipendenti della stessa società, sono rimasti fuori e ne è scaturita l’ennesima scintilla con una diffida che rischia di esporre a conseguenze di natura penale e anche economica sia Evi che la società di somministrazione lavoro.

Dopo l’assunzione di sei lavoratori scoppia un’altra guerra tra i “pupilli” della politica

I sindaci, con la scusa dell’urgenza di coprire i posti rimasti vacanti in vista della stagione estiva, hanno pensato di aver risolto il problema e superato anche i contrasti che li avevano divisi. Con le nuove assunzioni stagionali, tutte le tessere del mosaico sono andate al loro posto, “sistemando” i raccomandati di turno: il figlio del dirigente, la figlia del consigliere comunale, il parente dell’assessore e il nominato per vendetta (figlio dei “capricci” casamicciolesi).

LA DIFFIDA

Ma la “insolita” procedura che ha pacificato gli animi e superato le tensioni tra i primi cittadini ovviamente non è stata digerita dai quattro rimasti esclusi e di qui la diffida a firma del loro legale di fiducia, l’avv. Domenico Puca, indirizzata a “Generazione Vincente” e avente ad oggetto proprio il «Bando selezione personale Addetto operazioni clientela».

L’avv. Puca evidenzia: «I miei assistiti sono dipendenti di Generazione Vincente attualmente collocati in disponibilità a seguito della cessazione della missione presso Evi spa ove sono stati impiegati quali addetti alle operazioni alla clientela; tali missioni sono cessate alla data del 31.03.2025, ma recentemente Generazione Vincente spa a seguito di procedura selettiva è risultata assegnataria di nuova fornitura di manodopera a favore di Evi spa; nonostante la società abbia personale in disponibilità che deve essere ricollocato risulta invece avviata procedura selettiva per prestigiosa azienda che gestisce il settore idrico integrato sull’Isola d’Ischia.

L’unica azienda che svolge tali servizi sull’isola d’Ischia è la Evi spa per cui appare poco opportuno l’inserimento al portale di un nuovo bando in luogo dell’invio del personale in disponibilità che ha già svolto le medesime mansioni presso la Spa Evi.

Ciò posto i miei assistiti comunicano la loro disponibilità all’invio in missione presso spa Evi significando fin d’ora che qualora al termine della disponibilità dovesse esser risolto il rapporto di lavoro per incollocabilità provvederanno ad impugnare l’atto di risoluzione rapporto che sarebbe del tutto nullo e discriminatorio». Una vera e propria “dichiarazione di guerra”, considerato che i quattro paventano anche il licenziamento.

L’AVVISO PUBBLICO

Per meglio capire i termini della questione, proponiamo l’avviso pubblico di selezione per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro, che come detto l’Evi ha poi assegnato alla “vecchia” affidataria “Generazione Vincente”.

«Indagine di mercato mediante avviso pubblico per l’ acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento diretto del servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato.

L’Energia Verde Idrica S.pA (brevemente detta, EVI. S.pA) è un Impresa Pubblica (in proprietà del Consorzio Intercomunale Servizi Ischia) operante nell’ambito dei Settori Speciali che provvede alla gestione del Servizio Idrico Integrato sull’intero territorio dell’isola di Ischia (NA). Con il presente Avviso Pubblico rende noto:

1- Oggetto dell’Avviso: L’Energia Verde Idrica S.p.A. (d’ora in poi “Ente Aggiudicatore”) intende effettuare una indagine di mercato per individuare Operatori Economici interessati a formulare offerta per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato. In particolare, l’Operatore a cui verrà affidato il servizio sarà chiamato ad inviare in missione presso l’utilizzatore Ente Aggiudicatore i seguenti lavoratori: a) Figure professionali complessivamente richieste: n. sei (6); b) Profili professionali richiesti: N. tre (3) addetto operazioni clientela (Livello Il vigente CCNL gas – acqua); N. due (2) operaio comune (Livello I vigente CCNL gas – acqua); N. uno (1) operaio manutenzione (Livello Il vigente CCNL gas – acqua); c) Orario di lavoro: full-time per n. 38,5 ore settimanali; d) Durata del contratto: dalla data di immissione in servizio dei lavoratori al 30/06/2025, eventualmente ed ulteriormente prorogabile, con una o più proroghe, sino al 31/10/2025.

L’importo complessivo a base d’asta sarà calcolato per l’intera durata contrattuale (eventuale proroga compresa) e sarà al netto dell’IVA (da applicare solo sul margine di agenzia). Lo stesso, sarà calcolato sulla base delle ore lavorate massime previste, aumentate in misura percentuale anche a coprire le eventuali ore di straordinario, moltiplicate per il costo orario del lavoro complessivo, comprensivo del probabile margine di agenzia (moltiplicatore 1,30), con oneri per la sicurezza pari a zero.

L’Ente Aggiudicatore si riserva di variare in aumento o in diminuzione il numerodelle figure complessivamente richieste all’atto dell’inoltro delle lettere di invito a presentare offerta per il successivo affidamento del servizio così come pure i profili professionali richiesti, l’orario di lavoro e la durata della missione».