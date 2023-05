Staff del sindaco, Stani assume Manuel Pan e Nicola Manna

Parte, dai ruoli piccoli, lo spoil system di Stani Verde al comune di Forio. Dopo il rinnovo dei dirigenti fino al 30 giunto, il sindaco ha sottoscritto (e non ci sembra di aver letto di atti che garantiscano la trasparenza) l’assunzione ai sensi dell’articolo 90 di Emanuele Di Maio e del Nicola Manna, quali componenti

dell’Ufficio di Staff, i quali verranno assunti alle dipendenze del Comune di Forio con contratto a tempo pieno e determinato ed inquadrati nella ex categoria. C, posiz. econ. C1, attuale Area degli Istruttori fino al 31 dicembre 2023, come istruttori amministrativi ai sensi dell’art. 90 TUEL, presso l’ufficio di staff del Sindaco.

La prima “posizione” sistemata per chi ci ha messo la faccia candidandosi e prendendo le distanze da Francesco Del Deo e la sua amministrazione. Nulla di strano sotto al cielo, si tratta di assunzioni intuito persone che devono essere persone di fiducia del sindaco.